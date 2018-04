Compueba si tus datos de Facebook han sido espiados por Cambridge Analityca

La red social Facebook ha comenzado a notificar este lunes a todos los usuarios afectados por el caso Cambridge Analytica de que su información personal se ha visto comprometida por la filtración de datos. El aviso se encuentra en la parte superior del News Feed.

Facebook ha activado este lunes un nuevo servicio que notificará a sus usuarios sobre las aplicaciones que están utilizando a través de la red social y la información que estos han compartido con estas herramientas, como había confirmado la compañía la pasada semana.

Estas notificaciones son presentadas en la parte superior del News Feed, en forma de un acceso directo al menú de gestión de aplicaciones. Desde este, el usuario puede gestionar los permisos de estas herramientas o eliminar aquellas que no deseen que tengan acceso a su información personal.

Como parte de este servicio, Facebook notificará a todos los usuarios que se hayan visto afectados por la filtración de Cambrigde Analytica a través de su aplicación This Is Your Digital Life, que obtuvo datos personales sin autorización de más de 87 millones de usuarios de la red social.+

Estas modificaciones llegan después del escándalo de la consultora británica Cambridge Analytica, por el que los datos de 87 millones de usuarios de la red social habrían sido "compartidos de forma inadecuada" con Cambridge Analytica, según las estimaciones de la compañía.

En España, los cálculos de la empresa fundada por Mark Zuckerberg, sitúan el número de personas que instalaron la app 'Thisisyourdigitallife' en 44 y hasta un total de 136.985 personas pueden haber resultado afectadas por la filtración de datos.

En este contexto, la Agencia Española de Protección de Datos (AGPD) ha abierto actuaciones de investigación a Facebook con el objetivo de analizar la posible afectación de usuarios españoles en el robo de datos de usuarios de la red social.