Tim Cook: "No quiero que mi sobrino esté en las redes sociales"

Tim Cook, actual consejero delegado de Apple, ha manifestado en una entrevista su oposición a que las nuevas tecnologías se utilicen de manera generalizada en los entornos educativos, y ha asegurado que ha "puesto algunos límites" a su sobrino en el uso de la tecnología.

"Hay algunas cosas que no permito, no quiero que los niños estén en redes sociales", ha asegurado el ejecutivo estadounidense en una entrevista al diario británico The Guardian. Cook, a pesar de no tener hijos, tiene un sobrino de unos 12 años al que afirma controlar en su uso de la tecnología.

El máximo mandatario de Apple que ha asegurado que no cree en el "uso excesivo de la tecnología", se ha pronunciado también sobre el uso de la tecnología en entornos educativos, donde ha considerado que su uso no debe ser predominante ni siquiera en cursos de diseño gráfico en los que su uso resulta necesario.



Bill Gates y Steve Jobs, otros casos similares



Con sus declaraciones, Cook se ha sumado así a otros directivos de la industria tecnológica que han abogado por la reducción del uso de la tecnología que hacen los menores, como ha sucedido anteriormente con Bill Gates y Steve Jobs, entre otros.

En el caso de Bill Gates, el cofundador de Microsoft impuso a sus hijos un límite de tiempo diario para utilizar las tecnologías. Gates tomó esta medida a raíz de que su hija comenzara a desarrollar una adicción a un videojuego, como reveló en una entrevista en 2007.

Además, Gates no permitió a sus hijos que tuvieran teléfono móvil hasta que cumplieron 14 años. Este dato contrasta con la edad media de acceso a teléfono móvil por parte de los niños, que se sitúa en torno a los 10 años en la actualidad.

Steve Jobs, antecesor de Tim Cook como CEO de Apple, aseguró que él y su esposa Laurene Powell habían prohibido a sus hijos que utilizaran las tabletas iPad y que limitaban la cantidad de tecnología que estos utilizaban mientras estaban en casa, como aseguró en una entrevista concedida al diario New York Times en 2010.