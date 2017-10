Pierde la visión de un ojo por pasarse todo el día jugando con el móvil

Una joven china ha perdido la visión en el ojo derecho tras sufrir una "oclusión de la arteria de retina" después de pasarse todo el día jugando con el teléfono móvil.

La joven acudió al médico después de experimentar pérdida de visión y confesó pasar horas jugando con el móvil. En concreto, el día anterior a sufrir ceguera en el ojo derecho, lo había hecho sin descanso.

Cuenta que se arrepiente de no haber hecho caso a sus padres cuando la decían que parase tras pasarse hasta ocho horas jugando. "A veces estaba tan absorbida por el juego que se me olvidaba comer y no escuchaba a mis padres cuando me avisaban para cenar".