Cómo enviar archivos al ordenador usando WhatsApp

Hacer copias de seguridad de los archivos o vaciar la memoria del móvil (enviar o guardar archivos del móvil en otro sitio, en general) requiere que se use no solo el teléfono, sino también el ordenador si se quiere conservar todo y no perder la mitad en el camino. Lo más habitual es utilizar un cable del 'smartphone' al PC, pero no es necesario.

Herramientas como los servicios de almacenamiento en la nube, el correo electrónico o aplicaciones específicas ayudan mucho en este aspecto, pero no se tienen por qué usar en todos los casos. Un ejemplo de esto es WhatsApp, que con un pequeño y sencillo truco es capaz de actuar una especie de servicio en la nube y que así te ahorres el uso de otros programas externos para pasar el contenido multimedia hasta tu computadora.

Para enviar archivos desde tu teléfono móvil al ordenador solo necesitas dos requisitos: tener WhatsApp instalado en el móvil y utilizar WhatsApp Web desde el navegador o desde la aplicación de escritorio. Fácil, ¿no? Pues te explicamos cómo llevar a cabo este truco.

Lo primero que debes hacer es asegurarte de que sabes utilizar WhatsApp Web en el navegador o, mejor aún porque es más cómodo tener una pequeña aplicación en tu escritorio, descargar esta herramienta.

Si no tienes muy claro cómo, tanto si usas Mac como Windows, solo tendrás que ir a la página oficial de WhatsApp, pulsar en el botón que pone 'Descargar' y seguir los pasos (o realizar la conexión desde el propio navegador).

Hecho esto, crea una conversación contigo mismo desde la 'app' de tu móvil para poderte enviar las cosas, como si de un chat cualquier se tratara. ¿Cómo? Necesitas a alguien que te ayude, un familiar, tu pareja, un amigo... Crea un grupo con la otra persona y, una vez hecho, expúlsale o pídele que se salga del grupo.

De esta forma logras tener una conversación de tú a tú con tu persona que puedes utilizar fácilmente para pasarte las cosas del móvil al ordenador. Envíate a ti mismo todo tipo de material, desde fotografías hasta vídeos pasando por documentos o audios. Todo lo que envíes se queda almacenado en el 'chat'.

Una vez que tengas en la conversación lo que quieras, tan solo tienes que ir a WhatsApp Web, buscar tu chat y descargar con el botón correspondiente el contenido en tu ordenador. Puedes hacer el proceso tantas veces como quieras, simplemente ten cuidado de no borrar los archivos antes de echar mano de ellos ni de borrar el grupo o te tocará convencer de nuevo a otra persona para que te ayude.