¿Qué son los ´scam baiter´ o vengadores de Internet?

¿Te han estafado alguna vez a través de Internet? La Red está poblada de gente que quiere hacer el mal, que quiere sacar beneficio del resto de internautas, y es por ello que los fraudes están a la orden del día. Cuando alguien es víctima de alguna estafa, son las autoridades las que deben y toman medidas.

No obstante, en la sombra, también actúa una red global de voluntarios expertos en tecnología, gente preparada que quiere hacer el bien, que se ha propuesto estafar a los estafadores. Son los conocidos como 'scam baiters'. Los 'vengadores' de Internet.

La actividad del 'scam baiting' (del inglés scam, 'estafa', y baiting, 'tender una trampa') surgió como respuesta a las numerosas estafas aparecidas en Internet. Hoy en día los 'scam baiters' son una gran red global de 'atrapa estafadores' que trabaja de manera profesional con diferentes técnicas y, por supuesto, con unas motivaciones claras: ayudar a gente indefensa a no caer en estafas y atrapar a los estafadores que pululan por la Red.



¿Cómo actúan los 'scam baiters' en Internet?

Podríamos decir que estos voluntarios le dan a los estafadores de su propia medicina: intentan hacerles perder tiempo, molestarlos, así como obtener otros datos que permitan llevarlos ante la justicia. Su objetivo es hacer creer al estafador de turno que ellos han caído en su trampa, simulando interés en un fraude por correo electrónico, por ejemplo, con el fin de manipularlo.

Habitualmente suele ser el estafador el que se pone en contacto con los 'scam baiters', pero sin saber que lo son, claro, desconociendo en todo momento que está tratando con un 'enemigo', no con una víctima real y vulnerable. Estos voluntarios trabajan siempre con identidades falsas, nunca ofrecen datos reales ni personales, pero sus nombres falsos suelen figurar en una lista, en una base de datos de gente fácil de estafar que circula en la red entre los estafadores. Es así como los timadores acostumbran a llegar a ellos.

El primer contacto del estafador suele ser un correo electrónico. Recurren sobre todo a mentiras del tipo "le ha tocado la lotería", "sus parientes lejanos le han dejado una herencia". A partir de ahí los voluntarios comienzan a trabajar. En lugar de evitar el contacto con el estafador lo buscan, se ponen en contacto con él para hacerle creer que son su nueva víctima. Llegan incluso a realizar llamadas por teléfono o hacer que el estafador los llame para hacerle perder tiempo y dinero, pero no es la única técnica que emplean.

Algo que todo 'scam baiter' desea con ansia es conseguir una fotografía del estafador. A veces se la piden directamente inventándose alguna historia. Por supuesto, una prueba física como esta tiene un gran valor para las autoridades. Pero también pueden 'liarlo' para que haga otro tipo de cosas, como ir a un punto concreto a buscar el dinero que supuestamente le enviaron. Otro trabajo importante que realizan estos voluntarios es el acceso de las cuentas de correo electrónico de los timadores con el fin de obtener los datos de otras víctimas para poder avisarlas del posible fraude.

La actividad de los 'scam baiters' beneficia, sin duda, a muchos internautas y hace que Internet sea más seguro, no obstante tiene sus peligros. Muchos de ellos reciben amenazascuando son descubiertos por el estafador y, si bien es cierto que su identidad real está oculta y protegida, no deja de tener sus riesgos. Ellos son conscientes de que siempre va a haber estafadores, pero su objetivo es conseguir bajarles los humos y hacer que otros internautas no caigan en sus trampas.

Muchos scam baiters filtran detalles sobre los timadores y sus conversaciones en Internet para que las víctimas puedan encontrarlos en los motores de búsqueda y estén alerta. De esta forma consideran que pueden alejar a potenciales víctimas de los estafadores. Estos datos también son de gran ayuda para las autoridades.

Los voluntarios aseguran que su trabajo es altruista, que no reciben dinero a cambio de realizar esta actividad contra los estafadores y que sus razones son otras, como el intentar conseguir una Red más segura, o vengar a las víctimas, a veces incluso a algún familiar o conocido. Muchas personas que han sufrido algún fraude han acudido a ellos para pedirles ayuda. Otros reconocen que lo hacen por diversión.

No obstante, si eres víctima de un fraude la recomendación es denunciarlo a la policía para que tome las medidas necesarias. Los propios 'scam baiters' recomiendan denunciar cualquier estafa antes las autoridades, porque una cosa no quita la otra. Lo que parece claro, es que hoy en día toda ayuda es bienvenida para luchar contra el fraude en Internet, siempre y cuando no se traspasen los límites de la ley.