Diez trucos para hacer las mejores búsquedas en Google

Buscar en Google es la cosa más habitual del mundo. Ya sea a través de nuestros ordenadores, 'smartphones', tabletas u otros dispositivos electrónicos, las personas utilizamos el motor de búsqueda para cualquier cosa, desde resolver dudas hasta descubrir recetas, pasando por dar con el regalo de cumpleaños perfecto o por encontrar la dirección de algún sitio.

El tiempo que pasamos echando mano del buscador al mes, a la semana o incluso al día es muy elevado. Para evitar perder el tiempo, existen ciertos trucos que hacen las búsquedas más exhaustivas.

Además de esos, también podemos aplicar otros consejos para que las búsquedas sean mejores y más eficaces, de manera que demos antes con los resultados esperados. ¿Quieres saber cuáles son estas sugerencias? Atento, es muy fácil ponerlas en práctica.

No te preocupes por la puntuación



Puntos, comas, tildes, signos de exclamación e interrogación al principio de la búsqueda. No te preocupes por estas cosas, no merece la pena, no afectan a la hora de buscar contenido.

Busques lo que busques, Google tiene un lema "no te compliques". Escribir bien es algo que todos debemos hacer en nuestra vida cotidiana, pero el buscador no lo tiene en cuenta, ya que da los mismos resultados con una puntuación perfecta que sin ella. Tampoco afectan las mayúsculas y minúsculas ni caracteres especiales como @#%^*()=+[]\, a no ser que alguno de ellos sirva para ejecutar un comando o búsqueda especial (el asterisco a modo de comodín, por ejemplo).

Los errores ortográficos tampoco cuentan



No pienses en la ortografía; el corrector ortográfico de Google utiliza de manera automática la ortografía más correcta o más común para aquello que estés buscando (esto último sirve para palabras homógrafas), de manera que no importa si escribes "gooogle" en lugar de "google" o "habia" en lugar de "había".

Además de que los resultados son los mismos, tras realizar la búsqueda, justo debajo del recuadro se muestra un cartel que pone "resultados de" seguido de la palabra en cuestión. Por si no te fías de esa corrección automática, siempre puedes pulsar en esa palabra para que tu término de búsqueda se corrija en el cuadro.

Escribe solo las palabras clave



Olvídate de preposiciones, artículos demostrativos y adverbios. Hazte la siguiente pregunta antes de lanzarte a buscar: ¿qué es lo importante? Tu respuesta serán las palabras clave, lo único que necesitas para obtener resultados en la búsqueda.

Las palabras clave son aquel conjunto de palabras que describe lo que quieres decir, aquello que estás buscando. Son varias palabras genéricas que juntas actúan de manera suficientemente específica como para dar un resultado. Por ejemplo, si lo que quieres buscar es un vuelo barato para viajar a Cancún, no hace falta que escribas todo esto, sino que con utilizar "vuelo barato Cancún" te será suficiente: ahórrate palabras como determinantes, adjetivos, adverbios o preposiciones.

Familiarízate con las herramientas de búsqueda



Las herramientas de búsqueda son importantes y muy útiles en según qué ocasión, por lo que debes familiarizarte con ellas de cara a realizar las búsquedas con mayor eficacia.

Escribe lo que desees encontrar y una vez salgan los resultados, justo debajo del cuadro de búsqueda, tienes un botón en el que pone "Herramientas". Ahí puedes seleccionar si quieres restringir la búsqueda por país o cambiarlo, pero también puedes hacer lo mismo con el idioma, seleccionar una fecha concreta o un periodo y jugar con los resultados que quieras que se muestren.

Aprende a sacar el mayor rendimiento a Google. Fuente Getty Images

Usa pocos términos de búsqueda: menos es más

Siguiendo con el lema de "no te compliques", Google no necesita muchos términos de búsqueda para ejecutar su labor. Lo suyo es que solo ingreses una o dos palabras para obtener resultados más amplios y que éstas sean palabras clave, tal y como ya te hemos explicado.

De este modo, introduce primero términos más breves y ve agregando palabras para restringir la búsqueda. Siguiendo con el ejemplo del viaje a Cancún, si escribes "viaje Cancún" te saldrán un montón de comparadores y páginas webs en las que podrás introducir más datos para ir concretando los detalles; si pones una fecha concreta, un aeropuerto u otros detalles en la búsqueda inicial, puede que te pierdas información que te resulte útil.

Usa palabras adecuadas para la web



Procura escribir en términos genéricos, adecuando tus palabras a la web, y no personificando las cosas: vas a tener mejores resultados con palabras que tienen mayores posibilidades de aparecer en alguna página.

Un motor de búsqueda funciona haciendo coincidir las palabras que escribes con lo que hay en Internet. De esta manera, si quieres buscar remedios caseros para el dolor de cabeza, ponlo en genérico, "remedios caseros dolor (de) cabeza" y no escribas cosas como "me duele la cabeza qué remedios caseros hay".

Las palabras tienen que ser descriptivas



Sí, hemos visto que cuanto más genérico más resultados, pero hay que tener cuidado: las palabras han de ser descriptivas por mucho que quieras hacer una búsqueda amplia porque sino no obtendrás resultados relevantes.

El ejemplo más claro lo pone la propia Google en su página de ayuda. No es lo mismo buscar "sonidos famosos" si quieres encontrar un tono de llamada popular que introducir en el cuadro de búsqueda "tonos llamada populares". La búsqueda sigue siendo amplia para obtener resultados, pero como las palabras usadas describen bien lo que necesitas, dichos resultados serán más útiles.

¿No das con lo que quieres? Usa la búsqueda avanzada



Al igual que hemos comentado que manejar las herramientas es algo muy útil, saber cuándo utilizar la búsqueda avanzada también. Se trata de una búsqueda en la que puedes añadir más o menos filtros según tus necesidades, por lo que puede venir muy bien su uso si no das con lo que quieres en una búsqueda tradicional.

Para acceder a ella debes escribir "búsqueda avanzada" en Google y abrir el primer enlace que sale de google.es. En esta búsqueda puedes modificar parámetros como palabras o frases exactas, exclusión e inclusión de palabras, números, filtrar resultados por dominios, idiomas, regiones o actualizaciones, etc.

Busca en páginas relacionadas



Un truco bastante útil es utilizar un comando u operador para buscar páginas que tengan un contenido similar al de otra. De esta manera, escribiendo "related:" seguido de una URL podrás obtener resultados parecidos que pueden serte de mucha utilidad.

Un ejemplo muy claro a la hora de utilizar este operador es la búsqueda de recetas. Si tienes una página web con la receta del guacamole abierta pero no se explica bien, no te convence o quieres una segunda visión, úsala seguida de "related:" para dar con otro sitio web que la tenga y comparar.

Utiliza intervalos entre números o fechas



Algo que desconoce mucha gente es que hay un pequeño truco para buscar intervalos con números, ya sean fechas, precios u otro tipo de cifras. Tan solo tienes que escribir el intervalo en cuestión con dos puntos entre medias de las cantidades (por ejemplo, "300..500).

Este truco es especialmente útil para dar con acontecimientos históricos que ocurrieron en determinado periodo de tiempo o para que solo salgan resultados de compras entre dos precios si tienes el presupuesto limitado.