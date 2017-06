Los ocho fracasos más sonados de Google

Google es esa compañía multimillonaria con presencia mundial de la que todo el mundo está al tanto. Cuando presenta un servicio nuevo, mejora uno ya existente o mete la pata y algo desaparece, las alarmas se encienden y se pone en boca de todo el sector, del público y de la prensa especializada.

Hablando de fracasos, no han sido pocos los casos de servicios de Alphabet que se han esfumado a lo largo de los años que lleva en pie la empresa. Algunos de ellos han pasado sin pena ni gloria; otros, en cambio, sí que fueron bien acogidos en su momento, y algunos incluso las seguían utilizando hasta que un día encontraron que ya no podrían hacerlo más.Y eso sin contar aquellos que no se han visto de puertas para fuera. Porque está claro que una empresa así de innovadora, probará y experimentará con nuevas fórmulas continuamente, y es natural que no todas cuajen. Para tener éxito, lo más normal del mundo es necesitar varios intentos.

A continuación, un pequeño recorrido por los años para sacar a relucir algunos de esos proyectos que Google sacó a la luz y, tiempo más tarde, enterró en el cajón de las cosas olvidadas. Seguro que fuiste usuario de más de uno.



Google Spaces



Google Spaces era una red social que, por desgracia, estaba abocada al fracaso por su objetivo: crear grupos con los que entablar una conversación y compartir contenido. La competencia en este sector es feroz, pero es que dentro del propio ecosistema de la compañía tenía contrincantes, como es el caso de Google Allo, Google+ o el chat de YouTube, puestos a elegir.

La aplicación no tuvo mucha acogida por parte de los usuarios (y seamos realistas, Google tampoco puso mucho de su parte en lo que a promoción se refiere) y el software destinado a lo social está ya muy enraizado: poca gente va a probar cosas nuevas y va a dejar a un lado Facebook, Instagram, WhatsApp o YouTube si no se ofrece nada nuevo y extraordinario. Google Spaces se cerró el pasado 17 de abril de 2017.



Google Reader



Google Reader ha sido uno de los cierres más sonados por la cantidad de usuarios a los que afectó. Se trataba de un lector de RSS para organizar y acceder de manera eficaz y rápida a las noticias de las páginas añadidas en él.

El movimiento de Google era claro: la compañía aprovechó la caída de usuarios para explicar la poca rentabilidad del servicio, cerrarlo e impulsar la red social en la que estaba poniendo todos sus esfuerzos, Google +. La herramienta desapareció el 1 de julio de 2013.



iGoogle



iGoogle, denominado en sus orígenes como Google Personaliced Homepage -desconocemos de quién fue la idea utilizar la terminología del rival Apple-, tenía una función muy simple a la par que llamativa: era una página de inicio que se podía personalizar y modificar totalmente, añadiendo todo tipo de extensiones o ´gadgets´ de la compañía (el tiempo, YouTube, correo, noticias, etc.) y ordenándolos a gusto del consumidor.

Pese a ser tan interesante y a tener una buena acogida, Google fue quitándole poco a poco opciones para derivarlas a otros servicios o para que éstos fueran más exclusivos. Duró desde 2005 a 2013.



Picasa



Seguramente Picasa sea uno de los servicios que más recuerdes, ya que era bastante útil y algo que muchos hemos utilizado en nuestro día a día. Se traba de una aplicación para gestionar las fotografías desde el propio escritorio de tu ordenador, permitiendo opciones como la creación de álbumes, la edición de fotos o una función para compartirlas.

La mayoría de las funciones que integraba han acabado formando parte de Google Photos, así que no todo se ha perdido en este caso. Picasa desapareció en 2016.



Google Answers



Todos tenemos en mente Yahoo! respuestas cuando tenemos alguna duda (en general, simple y/o absurda) que queremos resolver. Pues bien, los de Mountain View también contaban con su propio servicio de respuestas llamado Google Answers. En él, la gente podía ganar dinero: un usuario formulaba una pregunta y se ofrecía una recompensa; si alguien contestaba de manera coherente y formulaba una buena argumentación se podía llevar de 2 a 200 dólares.

El servicio tuvo su fin en 2006 y aunque siempre nos quedará el de Yahoo!, la verdad es que se echa bastante de menos.



Google Labs



Google Labs fue uno de esos servicios que no han pasado desapercibidos por el sector tecnológico, ya sea por la propia empresa (y por la competencia) como por los usuarios de las diferentes herramientas de Google.

Se trataba de una plataforma donde la empresa aireaba sus proyectos en desarrollo, la mayoría de ellos raros a la par que llamativos. De esta forma, la compañía los ponía como una especie de fase "beta": los usuarios podían probarlos y Google tenía un referente de su reacción, supuesta acogida, etc.

El proyecto terminó por cerrarse en 2011 para centrarse en cosas más a gran escala, aunque muchas de sus proyectos han terminado por llegar al público, como ha sido el caso de Google Reader, Google Maps, Google Calendar o Google Docs.



Google Wave



Google Wave pasó sin pena ni gloria por su corta vida de dos años. Se trataba de un servicio de correo electrónico diferente, ya que juntaba en un único espacio lo tradicional del email con otros servicios más en auge, como la mensajería instantánea, un foro y la colaboración de documentos entre personas, además de que servía a modo de red social.

Todo este proyecto tan innovador tuvo un problema claro: a la gente se le escapaba de su entendimiento. No se sabía muy bien cómo usarlo de manera efectiva, por lo que según pasó el tiempo se dejó a un lado. Google Wave existió entre 2010 y 2012.



Google Health



Google Health era una de las aplicaciones de Google más curiosas y con más perspectivas de futuro social. El servicio, enfocado a la sanidad tal y como indica su nombre, permitía a los usuarios registrar su historial clínico para recibir a cambio cierta información, como posibles contraindicaciones entre medicamentos y alergias, un registro detallado de la salud siempre a mano y un largo etcétera de opciones.

El servicio estuvo envuelto en polémicas desde el minuto uno por aspectos como la posible vulneración de la privacidad de los usuarios o porque "alentaba" a la gente a no ir al médico y solo fiarse de sus datos. Finalmente, Google decidió cerrar al servicio en 2013 argumentando una baja cifra de usuarios interesados.