Doce problemas habituales de WhatsApp y cómo solucionarlos

WhatsApp es sin duda la aplicación por excelencia. Ocho años después de su nacimiento, el popular servicio de mensajería instantánea cuenta ya en todo el mundo con 1.200 millones de usuarios, una cifra que deja pocas dudas acerca de su éxito. Un éxito que es absolutamente extrapolable a España, el país de Europa donde WhatsApp cuenta con más adeptos, según el Eurobarómetro publicado a finales del año pasado. De hecho, el 90% de los usuarios de telefonía móvil asegura que utiliza esta aplicación.

El elevado uso que se hace de WhatsApp hace que para la mayoría de usuarios esta app no tenga apenas secretos. Esto no es óbice, no obstante, para que en ocasiones surjan algunos problemas, en la mayoría de ocasiones sencillos de solucionar. En estas líneas te contamos algunos de los problemas más comunes que pueden surgir y te damos las claves para



No puedes instalar la aplicación

A menudo el origen del problema es que nuestro smartphone no dispone de espacio suficiente para realizar la descarga. Si es así, libera algo de espacio para completar el proceso. Tampoco debes olvidarte de comprobar que tu conexión a Internet funcione correctamente. Si aún así no lo consigues, quizá el problema sea de Google Play o de la App Store. Borra tu cuenta, reinicia el teléfono y vuelve a intentarlo.



No me llegan las notificaciones hasta que abro WhatsApp

En primer lugar asegúrate de que tu conexión a Internet funciona correctamente. Si es así, comprueba en ´Ajustes´ que no tienes esta opción desactivada o que no tienes activado el ahorro de energía. Otra posibilidad es que tengas activada la opción ´Restringir los datos de fondo´ que encontrarás en ´Ajustes´.

Foto: GettyImages

No puedes conectarte a WhatsApp

Asegúrate de que tienes conexión a Internet (ya sea a través de Wifi o con un plan de datos de tu operadora) y que la señal de la conexión es fuerte y estable. Intenta abrir una página de Internet para certificar que todo funciona correctamente. Si es así, reinicia tu móvil e intenta volver a conectarte a WhatsApp. Si sigues sin conseguirlo y compruebas que otras aplicaciones si se conectan correctamente mediante tu wifi o plan de datos, contacta con tu operadora y pregunta sobre los puntos de acceso (APN) que se pueden usar para aplicaciones de mensajería. Pide a tu compañía que te ayuden a configurar tu plan de datos móviles y la configuración de Internet.



No puedo hablar con un contacto del extranjero

El motivo más frecuente de este error es que el teléfono que hemos guardado en nuestra agenda de contactos no incluye (o quizá es incorrecto) el código del país en el que se encuentra la persona con la que deseamos contactar. Compruébalo y si no es así, modifícalo.



Me aparece esto: "Esperando el mensaje. Esto puede tomar tiempo"

Si te aparece este mensaje no debes preocuparte. Ocurre en ocasiones. Debido al cifrado de extremo a extremo, es posible que tengas que esperar un tiempo para recibir el mensaje que alguien te envió porque su teléfono móvil necesita estar en línea para poder cifrar el mensaje. Normalmente, esto ocurre cuando la persona con la que estás conversando reinstaló WhatsApp recientemente. Para acelerar este proceso, ponte en contacto con el remitente y pídele que abra WhatsApp en su teléfono móvil.

Foto: GettyImages

No puedes enviar ni recibir mensajes

Primero comprueba tu conexión a Internet, es posible que sea débil. Si no es así, intenta reiniciar tu móvil. Apágalo 30 segundos y enciéndelo de nuevo. Asegúrate también de que hayas guardado correctamente el número de tu contacto en la agenda de tu teléfono. Por último, asegúrate también de que tu contacto no haya bloqueado tu número. Si la culpa es de WhatsApp, puedes comprobarlo dentro de la opción ´Estado de servicio´ (en ´Ajustes´).



Una imagen de mi WhatsApp aparece borrosa

Una imagen aparece borrosa cuando la aplicación no puede localizarla en nuestro Smartphone o tarjeta de memoria interna. En la mayoría de ocasiones esto ocurre porque la hemos borrado. Cuando esto ocurre ya no podemos volver a recuperarla a menos que pidamos a nuestro contacto que nos la envíe de nuevo.



La hora de los mensajes recibidos no es correcta

Si la hora que aparece en los mensajes que recibes no es correcta, es posible que tengas mal configurada en tu móvil la zona horaria. Lo mejor es que utilices la configuración automática para poner la fecha y la hora correcta en tu smartphone. Recuerda que configurar la zona horaria correcta no es lo mismo que tener la hora actual correcta. Comprueba que seleccionaste la zona horaria adecuada a tu ubicación.

Foto: GettyImages

El número de mensajes que aparece en mi icono es incorrecto

Si detectas que te ocurre este fallo no debes preocuparte, tiene una fácil solución. Cuando un contacto te mande un mensaje, solo debes borrar el icono de acceso directo del escritorio de nuestro smartphone y crear uno nuevo. Si este consejo no te funciona, deberás desinstalar WhatsApp y volver a instalarlo.



No puedo ver la información de un contacto

Los ajustes de privacidad de la aplicación nos permiten ocultar nuestra foto de perfil, el estado, la hora de la última vez a la que hemos accedido, confirmaciones de lectura? Si no puedes ver la información de un contacto, es posible que este tenga configurados sus ajustes de privacidad para que sea así. Otra opción es que esta persona te haya bloqueado.



Mi WhatsApp no reconoce a uno de mis contactos

En la mayoría de ocasiones este problema ocurre porque la otra persona no tiene instalada la aplicación en su móvil. Aunque su número de teléfono aparezca en tu lista de contactos de la agenda, no aparecerá en la de WhatsApp. Si este no es el caso, comprueba que el número con el que intentas conectar sea realmente el suyo.



No puedo mandar mensajes de voz de más de 10 segundos

Este problema, especialmente habitual entre los usuarios de iPhone 6 o versiones anteriores, ha provocado más de un dolor de cabeza a algunos usuarios. No obstante, no debes preocuparte porque la solución es sencilla. Solo debes mover levemente el dedo mientras grabas el mensaje y el problema estará resuelto.