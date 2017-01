Ocho claves para pagar con el móvil de forma segura

El pago móvil es una de las innovaciones más importantes en la convergencia de las novedades tecnológicas y su aplicación comercial. Además, cada vez más plataformas lo permiten. Sin embargo, muchas personas no saben cómo funciona esta tecnología.

Ticket Restaurant facilita ocho aspectos claves que se tiene que tener en cuenta la hora de realizar pagos con el móvil:

¿Puedo pagar a través del móvil con mi smartphone?



Una de las principales revoluciones de este nuevo método de pago reside, precisamente, en la no revolución; y es que para pagar a través de nuestro terminal móvil no necesitamos más que nuestro smartphone, un objeto con el que ya llevamos conviviendo muchos años y al que estamos completamente aclimatados. La innovación aquí ha sido la de adaptar la tecnología para darle un uso diferente, lo que conlleva que todo el mundo puede acomodarse a este cambio sin necesidad de una nueva inversión. Es cierto que compañías como Apple o Samsung han ido más allá implementando aplicaciones para el pago móvil que hacen más sencillo este proceso, pero desde cualquier smartphone que tenga NFC ('Near field communication', comunicación de campo cercano en español) y un wallet y tarjeta compatibles se pueden realizar pagos móviles.

¿Puedo realizar el pago en cualquier comercio?



Del mismo modo que para los clientes es un cambio tremendamente sencillo gracias a nuestra facilidad para utilizar el smartphone, un elemento ya cotidiano, para las empresas y comercios la adaptación de este nuevo método de pago es un paso natural. Y es que para este nuevo escenario solo precisan de un simple 'TPV' o 'Terminal de Punto de Venta contactless' con el que el cliente podrá tramitar su pago con únicamente acercar un poco su móvil al terminal. Además, España es uno de los países europeos con mayor penetración de 'TPV contactless'. Del mismo modo, la penetración de smartphones en España se ha disparado hasta el 88% según un estudio de Deloitte; unos datos que claramente nos empujan a un futuro móvil.

¿Es sencillo el pago a través del móvil?



Siempre tenemos cierto temor a lo nuevo por considerar que se tratará de un cambio complejo y para el que habremos de prestar mucha atención, pero el pago móvil no es más complicado que una simple transacción con la tarjeta; basta con, por ejemplo en el caso de Apple Pay, acercar el dispositivo móvil a un terminal TPV contactless y pasar el dedo por el lector de huellas para haber realizado la compra con éxito.

¿Aumentarán mis compras con esta facilidad de pago?



Esta es una cuestión que determinarán la experiencia y el tiempo una vez haya penetrado más el uso de este método; lo que sí asegura esta nueva opción es la posibilidad de comprar siempre que queramos; y es que a todos se nos ha olvidado en alguna ocasión la cartera en casa y no así tanto el smartphone, una pieza que se ha convertido en una extensión de nuestro brazo.

¿Nos encontramos ante una brecha generacional?



El uso del pago móvil hace mucho que dejó de ser una realidad solo dentro del mundo 'geek' para convertirse en una opción más para prácticamente la totalidad de la población, aunque sí es cierto que es una tendencia que es más propensa a adoptar un público más joven; los nativos digitales son aquí los más avanzados; una generación que quiere olvidarse del dinero físico para abrazar las nuevas tecnologías.

¿Estamos ante el fin del dinero físico?



No, de momento. Inmersos en plena era digital, en la que hablamos de 'blockchain', de 'bitcoin' o de pago móvil, resulta fácil imaginar un futuro en el que todas nuestras transacciones las llevemos a cabo mediante nuestro móvil. Sin embargo, son muchos los análisis que indican que el dinero físico y las reservas de oro seguirán manteniendo su fortaleza actual durante las próximas décadas, eso sí, con una tendencia al pago móvil cada vez más presente.

¿Es 100% fiable este método de pago?



Este es uno de los valores más positivos en este nuevo modelo. Se trata de una relación segura, en la que no tendremos que introducir códigos como hacíamos con las tarjetas, de modo que no nos expondremos a ese tipo de robos. Hoy hablamos de acceso a través de la huella dactilar, pero el futuro nos dejará otras opciones como reconocimiento facial, de voz, lectura de iris?Además, en la mayoría de los casos, se establecen clausulas por las que las compañías en ningún momento tendrán acceso a qué compran los clientes, fortaleciendo así una relación de confianza.

¿Tengo un límite de pago?



No se contempla límite de pago en la mayoría de opciones de pago móvil; únicamente se establecerá el límite que tenga el usuario predeterminado por su entidad bancaria.

