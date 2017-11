¿Por qué hay que vacunarse de la gripe?

Desde mediados de octubre y hasta el mes de diciembre tiene lugar en todas las comunidades autónomas la conocida como 'campaña de vacunación de la gripe', una iniciativa que se lleva a cabo en todas las comunidades autónomas para hacer frente al peligro que puede conllevar la enfermedad en unos determinados segmentos de población. De hecho, es muy importante vacunarse si se forma parte de esa población de riesgo. Veamos por qué.

En una entrevista , José Mª Cots, coordinador del grupo de trabajo en Enfermedades Infeccionas de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SEMFYC), explica que la idea de esta campaña durante el mes de otoño tiene lugar para preparar al cuerpo ante esa llegada del citado virus en torno al mes de enero.

"Es conveniente vacunarse en los grupos de riesgo por que, por sí sola, la gripe no es mortal, pero en esos grupos de riesgo puede desencadenar que las enfermedades de base que ya se tienen se hagan más graves y puedan ser mortales". En concreto, conviene que sean vacunados:

Las personas iguales o mayores de 60 años , con o sin patología previa.

, con o sin patología previa. Personas de 6 meses a 59 años que por presentar una condición clínica especial tienen un alto riesgo de descompensación, o de complicaciones derivadas de la gripe.

tienen un alto riesgo de descompensación, o de complicaciones derivadas de la gripe. Personas que pueden transmitir la gripe a aquellas que tienen un alto riesgo de presentar complicaciones.

a aquellas que tienen un alto riesgo de presentar complicaciones. Embarazadas .

. Personas que prestan servicios comunitarios esenciales.



Pero, ¿qué es la gripe? Según precisa el doctor Cots, se trata de una infección producida por el citado virus que, en aquellos pacientes que la contraen, produce un cuadro de malestar general con fiebre alta y muy poco resfriado. "Este cuadro gripal hay que diferenciarlo del resto de virus que van con la gripe, como el del resfriado, otro virus que da fiebre, malestar general y tienes mucha afectación en la nariz, no para de gotear (rinorrea), e incluso tos", precisa.

La gripe en embarazadas puede llegar a ser mortal. Foto: Getty Images

Según sostiene, clínicamente a veces cuesta un poco diferenciar si es una gripe que no es muy severa de un resfriado común. "Aunque la gripe te deja más cascado. El ejemplo para diferenciarlo más fácilmente es que con la gripe es imposible ir a trabajar, y con el resfriado siempre. Por cada diez resfriados hay una gripe", precisa el médico de familia.

Cómo debe administrarse

La vacuna de la gripe debe administrarse anualmente. Hay que tener precaución con ella si existe una enfermedad moderada o severa, con o sin fiebre; y si hay antecedentes de síndrome de Guillain-Barré en las seis semanas anteriores a la vacunación. En cambio, vacunar de la gripe está contraindicado en aquellas personas con antecedentes de reacción alérgica severa a los principios activos, a cualquiera de los excipientes o a los residuos de la vacuna; o en aquellas personas que hayan presentado reacción anafiláctica a una dosis anterior de vacuna.

Entre las reacciones adversas que puede producir, además de las reacciones locales leves, puede aparecer fiebre, malestar, mialgias u otros síntomas sistémicos que se inician a las 6-12 horas tras la vacunación, y que persisten de 1 a 2 días.

La gripe produce un cuadro de malestar general con fiebre alta y muy poco resfriado. Foto: Getty Images

Y, ¿cómo actúa esa vacuna?¿Qué contiene? El doctor Cots precisa que en ella se incluyen pequeños virus inactivados por los que se puede tener una mínima reacción, suficiente para que el cuerpo fabrique los anticuerpos para combatirla. "Nunca te puede dar una gripe severa. En concreto, se suelen introducir tres tipos de virus de la gripe, que justo este año coinciden los que se están introduciendo en las vacunas con los que se esperan.

Según asegura, la vacuna no es 100% efectiva, no es seguro que los 100 que se la pongan no cojan la gripe, pero sí tiene una efectividad del 60-70%, y los efectos pueden ser menores, estar atenuados.