Pierde peso de forma sana con plantas medicinales

Las plantas medicinales de dispensación farmacéutica, como la camilina o la garcinia, ayudan a perder peso de forma sana y sostenible en el tiempo, según ha mostrado un estudio realizado por el Centro de Investigación sobre Fitoterapia (INFITO), entre 770 personas.

En concreto, a través del programa 'Cuida tu línea', y que incluía preparados farmacéuticos de plantas medicinales, alimentación equilibrada y ejercicio físico, los participantes perdieron una media de 6 kilos en tres meses y sin efecto rebote.

Esta iniciativa está desarrollada por ambas sociedades científicas en 1.800 farmacias de toda España e incluye planes personalizados con consejos dietéticos, de ejercicio y preparados farmacéuticos de plantas medicinales.

"La principal diferencia con respecto a los métodos poco saludables, cada vez más generalizados, es que la pérdida de kilos se produce de forma gradual y sostenible en el tiempo, y se realiza con las máximas garantías de seguridad, calidad y eficacia, ha comentado la vicepresidenta y profesora de Farmacología de la Universidad Complutense de Madrid, Teresa Ortega.

Ahora bien, prosigue, las plantas medicinales contra el sobrepeso, deben acompañarse siempre de una adecuación en la ingesta de alimentos y un aumento en el gasto energético mediante la práctica de ejercicio físico diario. Además, hay que acudir al farmacéutico para que aconseje sobre la más adecuada a cada caso, pues tienen diferentes acciones encaminadas a resolver las variadas necesidades que pueda tener el paciente.

En ese sentido, la camilina o té verde es una de las plantas medicinales más conocidas por los españoles, ya que el 82 por ciento de los consumidores habituales de fitoterapia la conoce y cuatro de cada diez la toman con fines terapéuticos.

"Se puede utilizar como coadyuvante en el tratamiento del sobrepeso, pues los componentes de sus hojas contribuyen a la pérdida de grasa y de peso corporal. Esto se debe a que favorece un incremento del gasto energético y de la oxidación de grasas, así como una disminución en la absorción de lípidos", ha explicado la experta.

Por su parte, el glucomanano tiene un efecto saciante gracias a su contenido en fibras solubles, lo que le convierte además en un "gran aliado" para regular el tránsito intestinal. En el caso de la alcachofa, también de las más utilizadas, se utiliza como depurativa y normalizadora de la digestión de las grasas.

Por otro lado, para reducir el apetito y la acumulación de grasas se puede tomar la Garcinia cambogia, la cual puede ser útil en aquellas personas que no necesitan una restricción calórica severa o para evitar ganancias de peso una vez terminada la dieta hipocalórica. Por su parte, el café verde consigue disminuir los depósitos grasos del tejido adiposo por un mecanismo similar al del té verde, y la cetona de frambuesa favorece una menor absorción de las grasas.

Peligro de las dietas drásticas

"A la hora de realizar una dieta, hay que tener en cuenta los hábitos alimenticios que sigue el paciente para elaborar un plan que responda a sus gustos y necesidades. Por eso es importante, hacerlo bajo el seguimiento de un profesional sanitario. En este sentido, puede resultar útil la ayuda del farmacéutico que, además de ofrecer consejos dietéticos y de actividad física, puede recomendar la planta medicinal más adecuada", ha apostillado la especialista en Endocrinología y Nutrición, Pilar Riobó.

Dicho esto, la especialista ha avisado de que las dietas "muy drásticas y poco saludables" basadas en la eliminación de comidas o grupos de alimentos. "Pueden conllevar efectos secundarios importantes como alteraciones de micronutrientes o de electrolitos, que conduzcan a trastornos cardíacos, pérdida de masa muscular o, incluso, alteraciones psicológicas debidas a las restricciones dietéticas excesivas", ha subrayado.

De hecho, una encuesta mostró que una de cada cinco personas sigue métodos poco saludables para perder peso, como la eliminación de comidas o grupos de alimentos, o la toma de sobres y batidos proteicos.

"La eliminación de comidas hace que se llegue con más hambre a la siguiente y cuanta más tengamos, tenderemos más a tomar alimentos más grasos y azucarados, y nos daremos un atracón", ha avisado la nutricionista, Andrea Calderón.

Asimismo, la experta ha rechazo eliminar grupos de alimentos ya que cada uno tiene unos nutrientes, vitaminas y minerales que otros no tienen o tienen en menor cantidad. Y en cuanto a los sobres y batidos utilizados para perder peso de forma rápida, ha informado de que no están promoviendo ningún hábito bueno para la salud y no son equilibrados, además de que pueden provocar sensación de fatiga y cansancio.