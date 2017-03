Así es como deberías echarte la siesta para que te siente bien

Una costumbre tan saludable y española como es la siesta necesita planificación y dedicación. Si se práctica regularmente, aporta importantes beneficios para la salud: disminuye el riesgo de padecer infartos, reduce la hipertensión arterial y el estrés, mejora el bienestar global y favorece el mantenimiento de las funciones cognitivas.

Entonces, ¿Por qué el 60% de los españoles no se echa nunca la siesta? Suele ocurrir que al despertarnos después de echar una cabezadita nos sintamos más dormidos que antes y por eso evitemos hacerlo.

No está de más recordar que la siesta debe complementar al sueño nocturno, nunca reemplazarlo, y por eso hay que tomar algunas medidas para que echarse a dormir después de comer siente bien.



El tiempo perfecto

¿Cuánto debe durar la siesta? Esa es la principal duda que nos surge a la hora de dormir. Siempre se ha dicho que con dormir como máximo 30 minutos es más que suficiente para recuperar energía. Ahora bien, varios estudios han asegurado que dependiendo del tiempo que dure la siesta se pueden conseguir distintos beneficios dependiendo de su duración. 10 o 20 minutos son suficientes para una recarga rápida de energía, 60 minutos para mejorar la capacidad cerebral y 90 minutos para aumentar la creatividad.

Una siesta planificada

Planificar las siestas te ayudará a dormir mejor. No sólo llevar un horario de las horas a las que planeas echarte a dormir, sino también tener preparado un lugar silencioso y no muy oscuro o evitar cualquier cosa que pueda molestarte durante el sueño. Silenciar el teléfono móvil también te ayudará a relajarte al tener la certeza de que no escucharas el sonido de ninguna llamada ni mensaje durante esos minutos.

Toma cafeína antes de dormir

Un estudio de la Universidad de Pennsylvania demostró que consumir cafeína antes de echar la siesta te ayudará a sentirte mejor al despertar, aunque pueda parecer ilógico. La cafeína tarda al menos 20 minutos en hacer efecto, por lo que si la tomas justo antes de dormir una siesta corta empezarás a notar sus efectos estimulantes nada más despertar.

Siempre es mejor tumbarse

Aunque se suela decir que dormirse sentado es mejor para despertarse menos somnoliento, varios estudios han demostrado que se tarda mucho menos en conciliar el sueño cuando estás tumbado que en cualquier otra posición. Dormir sentado o recostado sobre una mesa solo hará que te levantes con dolores musculares.

Dormir tumbado siempre es mejor que hacerlo sentado o recostado sobre una mesa. Getty

Coloca la alarma bien lejos

Fijar le alarma te ayudará a tener la seguridad de que no te dormirás más de la cuenta. Pero si eres de esa clase de personas que apaga la alarma y se vuelve a dormir, lo mejor que puedes a hacer es colocarla al otro lado de la habitación o lo más lejos posible para que no te sea fácil apagarla.

Mantén los ojos cerrados

Aunque no consigas caer en los brazos de Morfeo, mantener los ojos cerrados te ayudará a meditar. Si no consigues dormirte, meditando podrás recargar un poco tu cerebro y levantarte con más energías.



Justo después de la siesta

Si aun así sigues levantándote somnoliento de la siesta y con más sueño que antes, prueba alguno de los siguientes trucos. Lávate la cara con agua fría para despertarte y ponte frente a una luz brillante, como puede ser el sol, para sentirte más despierto. También puedes hacer un poco de actividad física, como saltar o correr en el sitio. De esta manera acelerarás el ritmo cardiaco y recuperarás energía.