Blanca Romero y Lucía Rivera, juntas en la pasarela por primera vez

Lucía Rivera no duda en seguir los pasos de su madre, Blanca Romero. Ambas han desfilado juntas para una conocida marca de vestidos de ceremonia, pero la hija de Cayetano Rivera reconoce que ahora mismo sueña con desfilar para ´Victoria Secret´.



La hermana del pequeño Cayetano, hijo de su padre y de Eva González, se ha mostrado muy feliz con la llegada del recién nacido y ha confesado que es tan pequeño que aún no le encuentra parecido a nadie, opinión que coincide con la de Fran Rivera.



Bueno Lucía, ¿cómo te has sentido en la pasarela desfilando y acompañada de tu madre?

Pues maravilloso desfilar con una madre y encima que ha sido una modelo bastante importante en este país y es un ejemplo, es maravilloso desfilar con tu madre.



Nos ha contado que casi le has tenido que dar más consejos tu a ella que ella a ti.

Hombre hago lo que puedo es verdad que yo hace poco que desfile y bueno me toca hacerlo a mí y la moda cambia la forma de caminar y entonces le di un pequeño consejillo pero no muchos.



Vestida de novia cómo te ves, ¿te imaginas casándote?

Me imagino casándome, pero dentro de muchos años ahora tengo que trabajar soy una mujer muy independiente me gusta mucho mi trabajo entonces me imagino casándome dentro de muchos años.



Te imaginabas así el primer día de pasarela con tu madre vestida de blanco.

No me lo imaginaba, pero me encanta es una muy buena experiencia



Ella dice que no pero a lo mejor la convences para volver a desfilar con ella.

No creo tampoco hace falta.



¿Y cómo tiene que ser el hombre que consiga llevarte al altar?

Educado y respetuoso lo demás ya nos lo pensamos, hombre si es un pibón mejor.



La vena interpretativa también te ha nacido como tu madre.

Me ha nacido la vena interpretativa, pero no la voy a ejecutar hasta dentro de bastantes años. Quiero machacar la moda lo más que pueda porque adoro la moda.





