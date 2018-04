Flequillos VIP para triunfar esta primavera

Son muchas las famosas que apuestan esta primavera por el flequillo; la última en sumarse a la moda es Georgina Rodríguez la novia de Cristiano Ronaldo.



No obstante, no todos los flequillos son aptos para cualquier cara: depende de nuestras facciones y de nuestro tipo de cabello. Por ello, si has decidido sumarte a esta tendencia, te ofrecemos unos consejos para acertar en tu elección, además de averiguar por qué tipo de flequillo se han decantado las 'celebs'. ¡Toma nota!



Georgina Rodríguez, flequillo natural

Emma Watson, el flequillo 'Baby Bangs'

Flequillo ondulado para las melenas rizadas

Flequillo ladeado para las medias melenas rizadas

Flequillo tupido y despuntado

Flequillo abierto por la mitad

Las redes se revolucionaron cuando Georgina Rodríguez se cortó el flequillo . La modelo ha optado por ellargo, abierto en el centro y despuntado por los lados. Es uno de los flequillos menos arriesgados y favorece a casi todo tipo de rostros.Este tipo de flequillo cae de forma natural hacia ambos lados de la cara y es fácil de peinar. Además tiene unya que a menuda que crece se empieza confundir con la melena. Esporque afina el corte de la cara y no es tan recomendable para facciones alargadas ya que potencia esa sensación.Se trata delUn flequillo que rejuvenece las facciones pero que no sienta bien a todos los rostros. Es ideal para aquellas Emma Watson y Úrsula Corberó también se han sumado a esta moda quecontrariamente a lo que pueda parecer.otra de las actrices a la que le gusta arriesgar en sus 'looks' y variar de peinado, se sumó al flequillo mini en los últimos meses de rodaje de ' La casa del papel' antes de pasarse al corte pixie o 'boyish', de ahora.Normalmente el pelo ondulado ha dado la espalda al flequillo, pero os proponemos este flequillo tan natural perfecto para unacomo la que luce la modelo norteamericanaSe trata de un flequillo largo abierto por el medio o por algún lado y que da un. Lo importante es quepara que no sufra con la humedad ambiental.Otra opción para apostar por el flequillo si se tiene una melena rizada es optar por el flequillo ladeado largo, como lo hace la actriz de Mad Men . Es importante, estirarlo con el secador hacia el lado y con un poco de cera fijarlo, aunque de forma despeinada, para lograr un efecto más natural.A la supermodelo Bella Hadid le gusta experimentar con su flequillo. En los últimos meses ha llevado varios tipos de peinado, pero el que os mostramos a continuación, es uno de los que más le favorecen. Con melena midi, Hadidque rompe su cara angulosa.Otra opción si no estás decidida a dejarte flequillo es optar por esta medida intermedia, en la quey se divide en dos partes ladeadas. Es el corte perfecto para dar un giro a tu melena sin necesidad de un cambio drástico, como lo luce Sofia Vergara. Este flequillo espara resaltar la mirada. Para un, lo ideal es un flequillo lateral.