María Escoté abre este jueves los desfiles de la Fashion Week Madrid

La diseñadora María Escote abre los desfiles de la 67ª Mercedes-Benz Fashion Week Madrid este jueves a las 11 horas en la Sala Bertha Benz en el pabellón 14.1 de IFEMA, con la presentación de su colección con el concepto 'See now, Buy now'.



Durante seis días, esta pasarela volverá a acoger la presentación de las colecciones de los grandes nombres de la creación en España. El calendario de esta edición incluye los desfiles y presentaciones de 48 diseñadores y marcas.



Nombres como Maria Escoté, Palomo Spain, Alvarno, Juan Vidal, Jorge Vázquez, Teresa Helbig, Ana Locking, The 2nd Skin, ManeMané, Ulises Mérida, Garcia Madrid, Andrés Sardá, Leandro Cano o Devota&Lomba, entre otros, volverán a proyectar en sus nuevas propuestas su particular punto de vista, fruto de su talento creativo y su capacidad de innovación.



En esta edición, Ifema ha decidido mantener el formato de calendario de pasarela que tan buena acogida tuvo en septiembre pasado. Así, en esta convocatoria se volverán a alternar desfiles en el pabellón 14.1 de Feria de Madrid con otras localizaciones en el centro de la ciudad, convirtiendo de esta forma a Madrid en una de las grandes capitales de la moda.





Incorporaciones

Futuro del diseño

Premios a la mejor moda española

En el nuevo escaparate de la moda participarán Charo Izquierdo, Directora de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid; Juan Pedro Moreno, Presidente de Accenture Iberia e Israel, y Laurent Solly, VP Southern Europe de Facebook, entre otros.El cierre del calendario de diseñadores consagrados de esta edición, el domingo,uno de los nuevos grandes talentos de la moda española, cuya desbordante creatividad, fantasía y buen hacer han revolucionado el universo creativo dentro y fuera de nuestras fronteras. Su presentación tendrá como escenario el Teatro Real de Madrid.En el capítulo de novedades resulta relevante la vuelta al programa general de la pasarela de nombres con gran peso en el universo de la moda española, como Pedro del Hierro, Oliva, Leandro Cano, Moisés Nieto, Miguel Marinero, a los que se suma la participación por primera vez del tándem creativo Oteyza, La Condesa, Duarte y el dúo Shoop Clothing.Tambiéntras dos ediciones presentando desfile en distintos escenarios de Madrid; el primer desfile de Isabel Núñez en el recinto de Ifema, así como la celebración de los desfiles de Leandro Cano, Manemané y Juan Vidal, Premios Who's on Next-VOGUE, en la Real Casa de Correos de Puerta del Sol, sede de la Comunidad de Madrid.Por su parte, el diseñador Moisés Nieto presentará su nueva colección en una fiesta en el Club Matador, el sábado 27 a las 21.30 horas, cuyo acceso será con invitación directa del diseñador.Asimismo,en el que se sucederán en distintos puntos de Madrid otras manifestaciones de moda no incluidas en calendario. Así, el viernes 20 de enero, se celebrará el desfile de Francisco Sáez, en el jardín tropical de la Estación de Atocha y el lunes 22 de enero Sybilla realizará la inauguración oficial de su tienda en Madrid. A ellos les seguirán en la jornada del 23 de enero Beatriz Peñalver, en el Singular Market; Encinar, en el hotel Heritage, y Juan Brea, en el hotel Westing Palace.Como es habitual, el último día d,, que en sus doce años de trayectoria se ha consolidado como espacio para la promoción de los jóvenes talentos entre la industria de la moda y los medios de comunicación. Además, durante la celebración de MBFWMadrid, quince jóvenes diseñadores exhibirán sus creaciones en el Showroom de Samsung Ego, en el Cibelespacio.En esta convocatoria, la apertura de la vigésimo cuarta edición de este programa de desfiles correrá a cargo de Zer, firma ganadora de la novena edición del premio Samsung EGO Innovation Proyect, galardón que pone en valor los proyectos de diseñadores emergentes, en los que Moda y Tecnología se unen en cualquiera de sus fases de creación.A continuación,--3 ya presentes en ediciones anteriores y 7 nuevos--, así como con la firma internacional Babukhadia, procedente de la Mercedes-Benz Fashion Week de Tbilisi, en el marco del premio Mercedes-Benz Fashion Talent.Por otro lado,para colaborar y desarrollar juntos UN-DRESS, una propuesta que nació en septiembre pasado impulsado por la marca de Barcelona, con el objetivo de debatir sobre las necesidades de la moda española y encontrar espacios de cooperación que ayuden a los diseñadores y los oficios de moda en su proyección global.En enero 2018,y volverá a unir a reputados profesionales del sector para conversar acerca de la identidad de la moda española, su tradición y branding. A través de charlas, mesas redondas y workshops se analizarán también oficios centenarios del sector y se hablará del reciclaje y la reutilización de las prendas.Como es habitual,la gran plataforma donde se premie a los grandes nombres y nuevos valores de la moda española. Con el patrocinio de L'Oréal, se elegirá al mejor diseñador consagrado, a la mejor modelo, y como novedad al Mejor Beauty Look.Por su parte, Mercedes-Benz seleccionará al creador emergente más destacado con su premio Mercedes-Benz Fashion Talent, y Samsung presentará en pasarela el proyecto ganador del Samsung EGO Innovation Proyect, en la jornada de los jóvenes creadores de EGO.