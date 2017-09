Peinados fáciles y perfectos para ir a la oficina

¿Cómo me peino hoy? Es una pregunta que nos repetimos cada mañana al levantarnos para acudir a nuestro lugar de trabajo. El cabello es una de las grandes preocupaciones de las mujeres y su seña de identidad, no cabe duda. Por eso te proponemos varios peinados rápidos y fáciles para ir a trabajar. Elige el que mejor se adapte a tu estilo:



Coleta alta

Foto: Getty Images

Efecto mojado

Foto: Getty Images

Trenza alta de espiga

Coleta baja despeinada

Foto: Getty Images

Moño bajo

Esta coleta es uno de los peinados más prácticos, rápidos y cómodos. Lo primero es cepillarse el pelo hacia atrás por encima y por debajo para quitar los enredos y no aparezcan bultos. Debe quedar lo más tirante posible. Ponemos el coletero ypara que desaparezcan esos pelos que quedan sueltos. Si queremos que no se vea el coletero, cogemos un mechón, lo rodeamos y lo sujetamos con unas horquillas.Primero peinamos bien el pelo hacia atrás quitando los enredos. A continuación lo mojamos usando un spray con agua extendiéndolo con las manos y llevándolo hacia atrás. No hay que echar excesiva agua, solo un poco para obtener el efecto deseado. Luego, extendiéndola con las manos mojadas. Aplicamos laca en la parte de arriba y sujetamos con horquillas por detrás de las orejas. Para fijarlo bien, pasa un poco el secador.Con un cepillo recogemos todo el pelo hacia atrás haciendo una cola alta. Lo sujetamos bien con una goma, fijamos la parte de arriba con laca y volvemos a cepillar por si ha quedado algún pelo suelto. Ahora empezamos la trenza dividiendo el cabello en dos. De arriba abajo vamos cruzando mechones de la parte derecha a la izquierda y de izquierda a derecha. Hay que coger los mechonesde la otra sección para lograr el efecto de espiga, y así sucesivamente. Cuando lleguemos al final del cabello sujetamos la trenza con otra goma elástica. Si queremos más volumen, soltamos un poco la trenza con los dedos con cuidado para que no se deshaga. Para evitar que se salga el pelo podemos colocar algunas horquillas.Carda un poco la parte de arriba para conseguir el volumen necesario. Coge dos mechones y trénzalos en el centro, dejándolos un poco sueltos en la parte de delante. Haz la coleta y tápala con un mechón si quieres. Tira de los laterales. Si quieres darle un toque más elegante ponte la coleta por delante.Desenreda el pelo con un cepillo. Lleva el cabello de la parte de arriba hacia atrás con los dedos, recógelo en la parte central y retuércelo haciendo un pequeño rulo. Colocamos unas horquillas para sujetar el rulo. Dividimos el pelo en dos mechones y hacemos sendas trenzas,. Enrollamos la trenza más suelta sobre sí misma, la colocamos en la parte de la nuca, la sujetamos con horquillas de moño y hacemos lo mismo con la otra. Si vemos que el moño queda un poco caído, elévalo con unas horquillas.