La bailarinas favoritas de la ´it girl´ Olivia Palermo

No sabemos ni cuantas veces ya le habremos visto ya con ellas, pero ya es un hecho, la 'it girl' internacional Olivia Palermo se ha convertido en la imagen para la nueva campaña de Pretty Ballerinas. La próxima primavera verano, muchas podremos lucir los mismos modelos que la it girl italiana.



La firma mallorquina ha elegido como imagen para la campaña Summer 2018. Aun así no habrá que esperar y para estas Navidades puedes pedírselas a Papá Noel o a los Reyes ya que estarán a la venta desde el 1 de diciembre.





Thanks @oliviapalermo you did an amazing job for next Summer Pretty Image. It was a great photo shooting experience with you, as a professional and brilliant woman that you are ?? #prettyballerinas #ny Una publicación compartida de PrettyBallerinas (@prettyballerinas) el 1 de Sep de 2017 a la(s) 4:54 PDT

La sesión de fotos promete... En esta ocasión el sitio elegido ha sido Nueva York donde la mujer de, directora creativa de la firma internacional, han formado equipo para plasmar el estilo más pretty de la próxima temporada.