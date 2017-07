¿No sabes qué ponerte? Looks que siempre funcionan

Todas tenemos esos días en los que nos levantamos y nos volvemos locas mirando nuestra ropa sin saber qué ponernos. ¡Te mostramos la solución! Se trata de prendas básicas que arreglan cualquier look y que te harán lucir perfecta para cada ocasión:

Monos

The count down has started... 3 days left!???????? #3daysleft #countdown #holidays #cantwait #summervibes Una publicación compartida de MARTA CARRIEDO (@martacarriedo) el 1 de Jul de 2017 a la(s) 8:29 PDT

Básica blanca

Echaba yo de menos estos ratitos de té y charla. #tenemosmuchopalique #portuñol #megustamibarrio #slowlife Una publicación compartida de Sara Carbonero (@saracarbonero) el 12 de Jul de 2017 a la(s) 10:51 PDT

Camiseta ´navy´

Pretty little doors ?? @lovelypepacollection #lovelypepatravels #positano #italy Una publicación compartida de Alexandra Pereira (@lovelypepa) el 20 de Jul de 2017 a la(s) 11:38 PDT

Vestido blanco

En los #descuentosdelujo de @lasrozasvillage me cogí este vestido de #Sandro y las nuevas gafas #rayban de espejo ?? Una publicación compartida de LadyAddict (@ladyaddict) el 5 de Jul de 2017 a la(s) 12:54 PDT

´Shorts´ vaqueros

Mademoiselle @dulceidashop ??Uno de los 6373 looks que lleve en el @dulceweekend ?? #dulceweekend #DulceweekendxRimmel ?? @abel_bueno Una publicación compartida de Aida Domenech (@dulceida) el 11 de Jul de 2017 a la(s) 4:49 PDT

Los monos están de moda este. Con unatendrás resuelto el ´look´ en menos de un minuto. Los hay de todos los colores y estilos. Además, son prendasque puedes llevar a la playa o en una larga noche de verano combinadas con unos tacones.Una camiseta básica blanca esen tu armario tanto en verano como en invierno.luce una básica blanca combinada con una, tendencia esta temporada.La clásica camiseta de rayas azul marina triunfa verano tras verano. Un look perfecto para ir a lao para tomar algo con unas amigas combinada con unosLos. Son unde cada verano que no puede faltar en tu armario y que te ayudarán a lucir perfecta cuando no sepas qué ponerte.Losno pasan nunca de moda., de distintos colores, cono rotos, podemos encontrarlos en cualquier tienda a un bajo precio. Además, depende de cómo los combinemos, pueden salvarnos elen cualquier situación.