Los mejores looks si estás embarazada

El embarazo es una época ilusionante en la vida de una mujer€ hasta que abres el armario y compruebas que todo te queda fatal. La tripa va creciendo y te das cuenta de que tendrás que olvidarte de tus prendas favoritas por una larga temporada.



Pero no te preocupes porque ahora tienes más oportunidades que nunca de lucir tu barriguita con un montón de estilo y que sea cómodo para ti. Aquí tienes los mejores looks si es estás embarazada.



Vestido a rayas



La curva de la felicidad es su sonrisa ??. #echandodemenosapapá #continuamentetraduciendosulenguadetrapo

Estilo vintage

34 years old and #34weeks preggo. I have no kitchen and no floors, but this vintage vest is ?? so life is good.

Maxivestido

Kind of obsessed with white during Spring and Summer!

Estilo sofisticado

Yesterday: basically rotating a few pieces of clothing at this point ?? thank goodness for accessories! #3weekstogo ????

Estilo hippy

Don't miss today's outfit post on my blog!! ? #MARHappyMom #34Weeks

Como Sara Carbonero, puedes lucir tu barriguita con orgullo con este tipo de vestidos. Sony los tienes de todas las larguras. Los puedes encontrar en cualquier tienda por un precio muy asequible y combinarlos con alpargatas, menorquinas, sandalias o playeras.Si quieres lucir tripa y rescatar viejos tesoros de las tiendas vintage, te puedes inspirar en el estilo de la bloguera que se esconde detrás de 'A Vintage Splendor'. Es un, compuesto por un pantalón corto, una blusa y un chaleco que le da color y un toque retro al conjunto. Esde llevar y combina a la perfección con cualquier tipo de calzado y complemento.Como esta bloguera de Dallas, puedes disimular tus curvas y tu tripita de embarazada con este tipo de vestido. Es muy. Dependiendo del estampado, puedes combinarlo con una chaqueta vaquera o una estampada y las sandalias con plataforma son ideales para lucirlo. Los maxivestidos no hacen falta que sean especiales para embarazadas y te servirán hasta final del embarazo, incluso para después.Si tienes que ir un poquito arreglada estando embarazada, copia el estilo de esta bloguera. Este conjunto es. Sofisticado y urbano al mismo tiempo, este look está compuesto por unos vaqueros, una blusa y una chupa de cuero complementado con unos zapatos planos y un bolso.Este conjunto de Ester Bellón es perfecto para dar paseos o para salir con las amigas a tomar algo. Se disimula bastante bien la tripa, es, lo puedes combinar con cualquier tipo calzado. Los pantalones rectos, el blusón con estampado, las gafas de sol o el sombrero le dan un estilo ochentero al look.