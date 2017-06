El efecto metal triunfa de nuevo

No es de extrañar que el efecto metalizado vuelva a ser tendencia entre las celebrities del momento, pues aunque su afluencia ha disminuído bastante en los últimos años nunca ha desaparecido por completo y es que lo hemos podido ver en numerosos 'looks' tanto de día como de noche.



Efecto metalizado, tendencia verano 2017



Ya en 2009 veíamos a una de las protagonistas de Friends, Jennifer Aniston, luciendo un atrevido mini vestido metalizado en plata de inspiración ochentera que no dejaba indiferente a nadie. Pero fue después de la gala de los Oscars, en la after-party de Vanity Fair 2017, donde las estrellas de Hollywood nos deleitaron con sus mejores galas, destacando los vestidos y complementos de efecto metal en su mayoría dorados y plateados.

Siguiendo esta línea, la actriz española Ana de Armas lució un vestido largo dorado efecto metal de Elie Saab, con sandalias a juego. La alemana Diane Kruger, más conocida por sus papeles protagonistas en películas de la talla de Malditos Bastardos, marcaba tendencia con un estilo muy atrevido de Alexandre Vauthier. Su vestido corto y cromado en plata hizo que todas las miradas se fijasen en ella ya que, además, se complementaba perfectamente con las sandalias de tacón que manejaba con soltura. Sin lugar a dudas, el verano 2017 se presenta plagado de esta estética ochentera, demandada desde hace mucho tiempo pero que vuelve a reafirmarse desde hace solo unos meses.

Combina tus prendas metalizadas o atrévete con un look metálico total. Fuente: Getty Images

'Streetstyle' del año



Ya considerada como "una de las primeras tendencias consolidadas del 'streetstyle' del año" por los estilistas de moda, puede encajar perfectamente tanto en un estilo diurno de lo más 'trendy' como con un aspecto más llamativo para la noche. Puede formar parte de un estilismo completo o parcial, todo metal o sólo un toque.

Están triunfando los zapatos de JustFab y del diseñador Stuart Weitzman, figura en potencia del efecto cromado por su colaboración con la modelo estadounidense Gigi Hadid, quién fue pillada con un híbrido entre bota y zapato de esta línea el pasado mes de enero. Su hermana, Bella Hadid, también se ha unido a la moda del metal con la ropa de abrigo de la pasada temporada.

A partir de precios no muy elevados serás la estrella de las nuevas tendencias este verano.¡Con el 'look' metalizado no pasarás desapercibida! Combina rosa, dorado, beige y plateado.