Las raíces de Shakira: ¿Moda o descuido?

Shakira, la cantante colombiana, compartió hace unos días una imagen en su Instagram en la que aparecía sentada en la cama, con unos pantalones fucsias, una camiseta negra y el causante de sus críticas, su pelo. Shakira se mostraba en la foto con el pelo suelto, aspecto descuidado y unas marcadas raíces morenas. Lanzando un beso, la colombiana quería dar las gracias por la buena acogida que había tenido su último álbum, 'El Dorado'.



Pero más allá de fijarse en el agradecimiento que la cantante mostraba a sus fans, ha habido varios seguidores de la cantante e incluso, medios de comunicación, que han criticado a la artista colombiana por su pelo descuidado y sus acentuadas raíces. "¿No podes teñirte el pelo ni para el lanzamiento del nuevo disco?" comentaba uno de ellos.



Pues bien, tras una larga investigación y varias horas visualizando fotografías de la artista desde el principio de su carrera hasta ahora, podemos llegar a la conclusión de que la artista ha decidido desde hace un tiempo lucir un look rubio con raíces naturales y hacerlo habitual y natural, en su día a día. Cuando conocimos en España a Shakira por su videoclip 'La Tortura', entre otras cosas, junto a Alejandro Sanz, lucía una melena rubia, muy rizada y con varios tonos de color. Un rubio muy claro casi blanco y diversas tonalidades del color y desde el primer momento, sus raíces morenas bien marcadas.





Shak, El Dorado at #1 on the worldwide chart! Congrats! After so much work enjoy a well deserved spa treatment on us! Shak, El Dorado # 1 mundial en el chart global. Felicidades! Disfruta de un merecido masaje! Paga tu equipo! ShakHQ Una publicación compartida de Shakira (@shakira) el 27 de May de 2017 a la(s) 5:12 PDT

Desde entonces, la cantante no ha renunciado al tono rubio en ningún momento. Y no solo eso, sino que ha lucido, indistintamente del momento o la cita a la que tenga que acudir. En presentaciones de sus discos, perfumes, conciertos, estrenos de películas o alguna presentación de su videoclip.. Es más, la cantante colombiana combina el rubio con su castaño natural, sino que no pierde su estilo elegante, cuando tiene que serlo y más informal, cuando la ocasión lo requiere.Una de las excepciones en las que la cantante lucio completamente rubia, fue en la entrega premios del Balón de Oro en 2011, cuando lució un recogido y el color era un rubio dorado y perfectamente teñido. Así que,, la cantante no se preocupa demasiado por el estado de sus mechas y se dedica entre otras cosas, al cuidado de sus niños y a su concurrida agenda profesional.