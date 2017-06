Trucos para aplicarse el autobronceador

Las cremas autobronceantes pueden ser la solución perfecta para quienes no quieren o no pueden tomar sol en verano o quienes no soportan verse pálidos en invierno.

Sin embargo, si no se aplica bien, puede generar manchas en la piel. Esto se debe a las escamas que se acumulan en la superficie. Descubre qué pasos debes de seguir para aplicarte con éxito el autobronceador y obtener un resultado natural: