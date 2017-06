Cortes de pelo de moda para hombre

Hace ya muchos años que el hombre ha perdido el miedo a cuidarse, e incluso a mostrar interés y predisposición a querer estar a la moda. La apatía en el sexo varón a la hora de elegir vestido, estilo o aspecto ha quedado atrás. El que no se preocupa es porque no quiere: ha quedado demostrado que la belleza masculina puede dar tanto juego como la femenina en muchos aspectos.



Uno de estos aspectos es el peinado. Si antes el pelo podría llevarse, simplemente, muy corto, corto o largo, ahora hay una escala de grises entre todas larguras muy amplia. Si bien es verdad que el pelo cortito es el que impera en el mundo de la moda, también es cierto que dentro de esta largura de entre tres y seis o siete dedos, la pericia y la imaginación del estilista abre las puertas a un sinfín de opciones.



Y el catálogo de peinados se renueva cada poco tiempo con tendencias que calan rápidamente. Los que antes se dejan influenciar, o incluso los que importan estas ideas renovadoras, son los famosos: actores, cantantes, modelos, futbolistas... Y si no que se lo digan a Quim Gutiérrez, Jason Statham o Jon Kortajarena, que marcan estilo con cada uno de sus 'looks'. He aquí unos ejemplos

El tupé

Flequillo y bucles

Rapado

Los hay de todos los tipos, más cortos o más largos, más verticales o más peinados hacia atrás. Es la tendencia que estaba un poco más olvidada y que vuelve con más fuerza en esta temporada de primavera-verano 2017. Seguro que los tupés dominan el panorama de las fiestas estivales.Y especialmente el corte con, directamente inspirado en los años 80. Es el peinado de. Este corte de pelo lleva un 'brushing' milimetrado asociado a un volumen importante. Para ello, debes tener una buena largura para poder llevarla de un lado u otro. Un poco de gel permite trabajar el movimiento del mechón. El resultado suaviza el rostro y da un aspecto con un aire vintage, muy elegante.Como los deTriunfan. Este peinado inspirado de los años 70, es el corte 'bob' semilargo ondulado. Aquí, los cabellos se secan rápidamente con el secador para alisarlos sin aplastar el volumen y los rizos trabajados con los dedos con una mousse estructurante.Sorprendentemente el pelo al cepillo va ganando cada vez más adeptos. Es sencillo conseguirlo, es cómodo y refrescante en verano, y da un aura de seguridad en uno mismo y sensualidad, aunque también de seriedad, porque recuerda a lo relacionado con el ámbito militar. Va a ser una de las tendencias de este verano sin duda.Conviene advertir de que a veces el resultado del pelo rapado no es el que uno espera. Les quedará mejor a los hombres con cabezas más redondeadas, y con frentes poco prominentes. A aquellos con una frente tipo Rihanna, se le podría echar en falta un pelín más de pelo en el flequillo. Así que antes de coger la maquinilla, puedes pedir consejo a tu estilista o peluquero de confianza.Ejemplos de pelo rapado en famosos hay muchos. En los últimos tiempos han aparecido con el pelo al cepillo Mario Casas, Álex González, Channing Tatum, Robert Pattinson o Chris Brown (este último además se tiñó el pelo).

El retorno de la gomina



Raya al lado

Joe Manganiello y Ryan Gosling. Fuente: Pinterest

Para el verano 2017 destaca la gomina. El cabello se lleva extremadamente cargado en producto y aplastado sobre toda la longitud. Si tienes cabellos cortos, peinalos hacia atrás controlando que formen una masa uniforme. Las mechas no deben separarse. Look 'dandy' asegurado como los hermanosEl peinadovuelve a estar de moda. Con productos como geles o gominas, este estilo de peinado se potencia muchísimo. Este look nos dará un aspecto masculino y cuidado y nos situará en un punto indeterminado entre la añoranza de tiempos pasados y el conocimiento de la moda más actual que resultará de lo más interesante.