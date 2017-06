Los bikinis y bañadores de las famosas que querrás copiar

Todavía no hemos estrenado el mes de junio y ya las famosas más afortunadas se han dado el primer baño de la primavera en las aguas de la costa francesa. El Festival de Cine de Cannes las llevó hasta allí y aprovechando el buen tiempo que estos días ha hecho en la localidad francesa, los han regalado grandes instantáneas en bañador y bikinis, que nos sirven para fichar ideas.



¿Te hace falta inspiración? Las cuentas de Instagram de las famosas nos presentan las tendencias.



La explosiva modelo y actriz Emily Ratajkowski es fiel a los bikinis bandeau, que son perfectos para no dejar marcas y así poder lucir escotes off shoulders con mucho estilo sobre la alfombra roja.



Bella Hadid apostó por un bikini tanga de estilo retro, también en color blanco, y con top tipo sujetador, que resulta muy favorecedor sobre todo a las chicas con mucho pecho.



Antes de partir a Cannes, Izabel Goulart se metió en la piel de la mismísima Pamela Anderson una de las tardes que visitó las playas de Miami.Con un estilo noventero y muy sexy, la modelo brasileña presumió de piernas kilométricas gracias a la ingle alta del bañador rojo.





Baywatch vai invadir a sua praia ??????????? Vejo vocês nos cinemas apartir de maio! Be Baywatch??????!! See you in theaters on May 25th ! Exciting ! #miami #BeBaywatch #movie #premiere #tonight @baywatchmovie @paramountpics Una publicación compartida de Izabel Goulart (@izabelgoulart) el 13 de May de 2017 a la(s) 11:49 PDT

?? in btw the craziness Una publicación compartida de Sara Sampaio (@sarasampaio) el 23 de May de 2017 a la(s) 8:14 PDT

Mucho más sofisticados han sidos los bañadores de las. Kendal Jenner lució un modelo blanco con escote palabra de honor mientras que su hermana mayor Kourtney Kardashian refirió uno negro con lazadas laterales. Eso sí, a sofisticado no le ganaba ninguno al de. La portuguesa derrochó elegancia -sí, con bañador también se puede derrochar estilo- con un bañador verde cut out.