DIY: 10 ideas geniales para renovar tus viejas camisetas

Seguro que abres tu armario y encuentras en él alguna camiseta vieja que ya no utilizas porque te parece vieja o pasada de moda. Pero, ¿Por qué no renovarla? Antes de tirarla o convertirla en tu nuevo pijama te mostramos una serie de ideas geniales con las que podrás transformarlas.

1. Tiñe tus camisetas con lejía

Seguro que alguna vez has arruinado alguna prenda al mancharla con un poco de lejía y has decidido tirarla. Pero, ¿por qué no aprovechar este efecto para darle una nueva vida a tus camisetas? Para empezar rellena un bote de spray con una mezcla de lejía y agua (la misma cantidad para ambas partes). Después coloca un cartón dentro de la camiseta que quieras renovar y pega sobre la misma pegatinas, cartón o tela con las formas que elijas. Rocía la mezcla de lejía y agua por ambos lados de la camiseta y verás cómo comienza a desteñirse inmediatamente. Si quieres que el efecto de la lejía pare sólo tendrás que meter la prenda en agua fría.

2. Un toque de encaje

Si se te da bien coser puedes darle a tus viejas camisetas básicas un toque de lo más femenino añadiendo un poco de encaje. Corta parte del escote de la prenda (si lo prefieres puedes dejarla como está) y coloca un trozo de tela de encaje o una puntilla por el interior. Junta ambas piezas con alfileres y comienza a coserlas a mano o a máquina para que parezca más profesional. De esta manera conseguirás hacer de una camiseta básica un top de lo más romántico y seductor.

3. Un corazón rasgado

Los diseños rasgados son una de las ideas más originales para renovar camisetas, especialmente en esta época del año en la que el calor empieza a apretar. Comienza dibujando sobre la camiseta con un lápiz la figura que hayas elegido, en este caso un corazón, y las líneas que la van a formar. Coloca un cartón dentro de la prenda para separar la parte trasera y la delantera y recórtalas con cuidado con unas tijeras.

4. Camiseta con choker

¿Por qué no añadir a tu vieja camiseta un choker de lo más original? Aprovecha una prenda de escote cerrado que ya no uses, si es de color oscuro quedará mejor, y ponla del revés (Lo de dentro hacia fuera). Con unas tijeras comienza a recortar debajo del cuello de la camiseta, justo donde quieres que empiece tu choker, para conseguir un escote en ´V´ o de la forma que prefieras.

5. Un ´crop top´ anudado

Aunque a simple vista parezca algo complicado, conseguir un ´crop top´ anudado es muy fácil. Comienza recortando flecos en la parte inferior de tu camiseta (en la parte delantera y trasera) y une las tiras de dos en dos con un nudo y como se ve en la imagen. Repite ese paso, volviendo a unir dos de las nuevas tiras con otro nudo hasta que consigas el efecto deseado.

6. Añádele color con pintura

Si estás cansada de tu camiseta básica y quieres añadirle un poco de color, puedes probar a dibujar sobre ella con pintura o tinta. Recorta en papel de horno siluetas de figuras que quieras pintar en la camiseta y adhiérelas a la prenda pasándolas ligeramente la plancha. Después coloca en el interior de la prenda para evitar que traspase. Pinta ligeramente con un pincel de espuma o una esponja y retira el papel para descubrir tu nueva camiseta.

7. Con la espalda al aire

Una idea original para renovar tus camisetas en estos meses de calor es la de darles un toque más moderno y dejar al aire parte de la espalda. Si es de escote cerrado comienza recortando parte del cuello para hacerla más floja. Después corta cuatro agujeros en la parte trasera de la espalda que ocupen casi todo el ancho de la misma. Para terminar cota cinco tiras de encaje o de cualquier otro tipo de tela y cóselas en cada una de las partes en las que ha quedado dividida la espalda de la camiseta, tal y como se ve en la imagen.

8. Una camiseta étnica

Con un vestido básico o una camiseta larga y unas tijeras puedes darle a tu look un toque étnico. Corta en flecos la parte inferior y une las tiras de dos en dos con nudos. Después puedes volver a unirlas o dejarla así para conseguir que los flecos sean más o menos largos.

8. Un toque vintage

Puedes dar a tus camisetas un ligero toque vintage y anudarlas en la parte inferior. Para conseguir este efecto comienza recortando el cuello y las mangas de la prenda (Si es de tirantes puedes saltarte este paso). Después corta la largura de la parte trasera de la camiseta hasta la cintura o donde quieras que se anude. Para terminar recorta la parte inferior delantera en pico y divídela en dos partes para poder hacer el nudo.

9. Unas mangas más originales

Para renovar tu camiseta de una manera muy sencilla y original puedes recortar parte de las mangas para separarlas de los hombros en la parte superior. Deshazte de los restos de la costura por el exterior. Recoge la manga con un trozo de cinta del dobladillo de la camiseta o de otra tela y pégala con pegamento textil o cósela a la camiseta.

10. Añádele adornos

Posiblemente la forma más sencilla de darle una nueva vida a tus camisetas sea añadiéndole adornos. Crea tu diseño colocando varios adornos (en este caso pequeñas gemas) sobre la parte de la camiseta que quieras cambiar. Adhiérelos a la prenda con el pegamento adecuado y refuérzalos con un poco de hilo.