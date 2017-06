Los looks de Paula Echevarría para ser la invitada perfecta

Ecléctica, pero siempre acertada, Paula Echevarría es todo un referente de estilo. La actriz, que derrocha glamour a allá por donde va, es una gran inspiración para vestir en bodas, bautizos y comuniones. Buceamos en la cuenta de Instagram de la actriz de Velvet colección para encontrar los looks más inspiradores.



Looks para una bodas de día

Falfa midi y blusa

Bodas de noche

Mono en bloque. Los looks en bloque están más de moda que nunca y este mono azul de Paula Echevarría, que llevó hace unos días para una comunión en su Asturias natal, no hace más que confirmarlo.Elegante, sofisticada y con un toque retro, este look de es perfecto para una boda de primavera o para finales de verano. Como ella, combínalo con unos zapatos que rompan con la gama cromática.Atrevimiento en rojo. A menos que seas la hermana de la novia podrías llevar un look tan impresionante como el de Paula en los Goya. Diseñado por Dolores Promesas, con este diseño con cola y tul serás la protagonista de la boda -con permiso de la novia-.¿Por qué no un vestido camisero? Aunque la actriz se enfundó este vestido una tarde cualquiera de verano para pasear por su Candás natal, con los complementos adecuados (unas sandalias con tacón de aguja, un clutch llamativo y pendientes XXL) un vestido camisero como éste puede ser un gran candidato para una boda de noche.