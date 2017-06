Siete formas geniales de llevar una camiseta básica

Junto con los vaqueros, la chaqueta de cuero y la americana, la camiseta básica es un imprescindible en cualquier armario, ya sea masculino o femenino. Son prendas totalmente combinables, versátiles y perfectas para cualquier ocasión.



Si siempre llevas tus camisetas básicas del mismo modo, aquí te damos algunos trucos para aprender combinarlas.





1. Con faldas estampadas

Una publicación compartida de Leslie (@oneteachersstyle) el 16 de Abr de 2017 a la(s) 5:08 PDT



2. Los pitillos negros, tu gran aliado

Una publicación compartida de J U L I E ?? (@misssjoolie) el 18 de Abr de 2014 a la(s) 3:42 PDT

3. Con una blazer

4. Las minifaldas étnicas

Una publicación compartida de Silvia García BARTABAC (@bartabacmode) el 16 de Jul de 2016 a la(s) 11:14 PDT

5. Bajo el vestido

That feeling you get when you fall in love with the most unexpected person in the most unexpected moment...?????????? #love #unexpected #smile #happy #LA #loveisallyouneed #feelings ...?? Una publicación compartida de MARTA CARRIEDO (@martacarriedo) el 5 de Nov de 2016 a la(s) 10:25 PDT

6. Con una ´chupa´ de cuero

Gilded ?? || outfit details on FashionedChic.com/DailyDetails http://liketk.it/2pxeZ Una publicación compartida de Erica Hoida ? FashionedChic (@fashionedchicstyling) el 4 de Nov de 2016 a la(s) 8:30 PDT

7. El total denim

Una publicación compartida de Daniel (@magic_fox) el 21 de Mar de 2017 a la(s) 10:06 PDT

¿Quién dice que las camisetas básicas no tienen cabida en las bodas? Si este verano tienes previsto asistir a algún acto formal pero, puedes apostar por una falda midi estampada combinada con una camiseta básica . El blanco de la camiseta quitará peso visual al colorido de la parte inferior del ´outfit´.Combinar blanco y negro nunca pasa de moda. Si quieres triunfar esta época estival apuesta por combinar tu camiseta básica con unos pitillos negros, un estilo sencillo pero elegante. Puedes añadirle una chaqueta de punto quepara convertirlo en un look perfecto para ir a trabajar.Pero si de verdad quieres darle a tu estilo un toque algo más formal, apuesta por llevar tu camiseta blanca con una americana. Si la blazer es de color oscuro, completa tu look decon unos pantalones que aporten algo de color.Si las camisetas básicas son la prenda estrella de esta primavera-verano, las minifaldas étnicas no se quedan muy lejos. Este estilo volverá a, así que si quieres triunfar estos meses con tu look combina ambas prendas y compleméntalo con accesorios dorados.Una de lasque volverá a pegar fuerte en los próximos meses es la de llevar vestidos de tirantes con camisetas debajo. Esta forma de combinar una camiseta básica es el caminomás sencillo y efectivo para hacer de un elegante vestido una prenda casual para el día a día.¿Quién no recuerda acon su cazadora de cuero y su camiseta blanca? Este icono de la rebeldía a través de la moda se mantiene vivo hoy en día a través de prendas tan asequibles y cómodas como una camiseta básica y una ´chupa´ de cuero.Los 90 se dejan notar una vez más en el regreso de un estilo tan clásico como es el total denim. Si te parece muy pesado combinar, utiliza camisas de un tono, vaqueros de otro y abre la parte de arriba para dejar ver una camiseta blanca básica y restar peso al denim.