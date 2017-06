Cinco recogidos para hacerte en menos de cinco minutos

Con las temperaturas haciéndose poco a poco cada vez más altas, el pelo largo puede tornarse un poco incómodo: da mucho calor y se pega a la cara o el cuello a nada que transpiremos un poquito. Más cómodo llevarlo recogido, ¿no?

No resoples de pereza, que hacerte una coleta, trenza o moño bonito e innovador no tiene porque llevar mucho tiempo. De hecho, hay recogidos que son sencillísimos de hacer y no te tomarán más de cinco minutos por lo que no hará falta ni que madrugues más, ni que empieces a prepararte mucho antes de salir de casa.

Suelta ese pelo, que con estas pautas ya puedes empezar a ensayar para aprender cinco recogidos súper recomendables.



Moño elegante

He aquí un peinado sencillo pero elegante. Para hacerte tú misma un moño como este, el primer paso será apartar un mechón de pelo de la parte delantera y sujetarlo con una goma. Después se hace lo mismo pero con un mechón trasero. Ahora divide el mechón delantero en dos, y que un lado tenga más pelo que el otro. Tendrás tres mechones, uno atrás y dos delante, que solo tendrás que recoger atrás con el mechón más abundante de los delanteros.

Recogido elegante / Pinterest

Lazo en la melena

Tan sencillo como se ve a simple vista. Simplemente tendrás que coger dos mechones a cada lado, y hacer con ellos una lazada en la nuca. Un peinado que deja que el pelo vaya más suelto, pero ideal para parecer una princesa las noches de fiesta.

Peinado de lazo para la melena larga / Pinterest

Lazo en la nuca

Otra variante es la siguiente, en la que se hace una coleta larga en la nunca recogida con una goma, y a los lados se apartan dos mechoncitos. Estos mechones se entrelazan por encima de la goma para que este no se vea, y cuando ya no llegue la largura, los extremos se atan con una orquilla por debajo de la goma. Para asegurarte que no pierdas fijación, puedes aplicar un poco de laca.

Coleta lateral

Una coleta de lo más graciosa y original, ya que pocas se atreven a llevarla. Incompresiblemente, porque es muy refrescante y alegre. En esta ocasión, lo primero que hay que hacer es dividir el pelo en dos lados, como si te hicieras la raya al medio. Uno de los lados, el que prefieras, sujétalo con una goma, y el otro divídelo en tres. Con cada mechón tendrás que formar un churrito que habrá que ir acoplando a la coleta lateral, hasta que tengas todo unido y lo dijes con una coleta o un pasador.

Coleta lateral / Pinterest

Falso bob invertido

Sencillísimo y resultón. Para comenzar, recoge tu pelo suelto en una coleta recogida a media altura con una goma. Es decir, que no esté muy pegada a la nuca. La idea es abrir un hueco en el pelo que permita pasar a la coleta por ahí.

Pero antes de eso, enrolla un poquito el pelo de los lados hacia adentro, como puedes ver en la imagen. ¿Notas la ondulación de los laterales? Ahora sí, pasa la cola por el centro varias veces, hasta que quede recogido todo. Para sujetarlo con firmeza, puedes pasar una horquilla o dos por la parte interior.