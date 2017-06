Cinco consejos para cuidar el pelo teñido en verano

El cabello es una de las partes del cuerpo que más agresiones sufre durante la época estival. La radiación solar, el cloro de las piscinas, la sal del mar y los aires acondicionados lo vuelven seco y quebradizo, haciendo que sea casi imposible de peinar. Estos problemas se agravan cuando se trata del pelo teñido ya que, además de deteriorarse, el color se puede aclarar.

Por esa razón, te presentamos una serie de trucos con los que conseguirás mantener un pelo sano y brillante incluso en los días en los que más aprieta el sol.

Utiliza un protector solar capilar

Si siempre vas a la playa o a la piscina con la crema para el sol en la mochila, ¿por qué no haces lo mismo con el protector capilar? Para mantener el color en verano frente a los rayos UV y los radicales libres puedes utilizar estos productos con SPF a diario. En el mercado encontrarás varias marcas que disponen de protectores solares capilares que podrás usar antes de la exposición al sol, durante o después.

Los protectores capilares evitan que los rayos del sol dañen el pelo. Foto: Getty Images

Elige el champú perfecto

El cabello teñido pierde su intensidad en la época estival por la exposición solar. Para mantener fijo el color durante estos meses lo mejor que puedes hacer es utilizar un champú específico para pelo teñido, a poder ser sin sulfatos, y sumarle una mascarilla hidratante del mismo tipo.



Aclárate bien siempre

Olvídate de ir directamente a la toalla nada más salir del mar o de la piscina. Aunque parezca algo obvio, es imprescindible aclararse bien el pelo para eliminar todos los restos de salitre o cloro y mantenerlo bien hidratado.

Aclara bien tu pelo al salir del mar o la piscina. GettyImages

Seca tu pelo al aire

El secador y las planchas estropean el color del cabello, además de volverlo seco y quebradizo. Para que esto no ocurra intenta secar el pelo al aire durante los meses de verano, los días de más calor lo agradecerás. Pero si no puedes evitar alejarte de las planchas del pelo utiliza antes un protector térmico para que el proceso sea menos dañino.



El truco más básico

Cuando todo lo demás falla siempre puedes volver a lo más básico: evitar exponer el pelo al sol. Esto no quiere decir que no puedas salir de casa este verano, sino más bien que te alíes con los sombreros, pamelas, gorras o los turbantes para proteger tu cabello y darle un toque de estilo a tu look veraniego.