De Sara Carbonero a Rihanna: así lucen los jeans las famosas

Cuanto más raros son los vaqueros, más de moda están. Solo las más arriesgadas se atreven a enfundarse las nuevas reinterpretaciones que están haciendo las firmas del pantalón denim. Todo un clásico (y básico) en cualquier armario en todas las épocas del año. Proyect Y diseñó un vaquero desmontable, Topshop otros con rodilleras de plástico y Zara le ha puesto una maxicampana a uno de sus diseños.



Así los llevan las famosas:



Sara Carbonero. En cuanto subió la foto con sus vaqueros midi con campana XXL a su cuenta de Instagram, a la periodista le llovieron los comentarios en los que se le alababa su estilo y a la vez se la criticaba. La periodista fue de las primeras famosas en lucir este corte de pantalón ante el que también ha caído rendida Olivia Palermo.





. A la cantante de Barbados le gusta romper moldes y festivales comoestán para ello, ocasión que aprovechó este año para enfundarse su versión del lookcon pantalón desestructurado con el que le llovieron las malas críticas. Las botas 'over the knee' blancas no jugaron mucho a su favor.. La modelo tiene un estilo minimalista y es lapor excelencia, pero también se ha atrevido con loscon pernera maxi. Ella los ha combinado con camiseta blanca y sandalias de tiras y bolso amarillo.. Tras su osadía en Cannes con sus calcetines ejecutivos y su, elestá más comedida, pero sus vaqueros no son unos cualquiera: de cintura alta, ancho en las caderas y muy estrechos en el tobillo los combinó con un top blanco, zapatillas en el mismo tono, gafas de pasta y riñonera negra.