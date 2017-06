Cinco looks con alpargatas con los que triunfarás

Esta primavera-verano de 2017 la comodidad vuelve a imponerse. Las alpargatas regresan esta temporada para convertirse en una de las tendencias estrella, eso sí, más actualizadas que nunca.

Con lentejuelas, cuña, brillos, bordados, abalorios o de todos los colores posibles, las zapatillas de esparto serán el calzado perfecto para cualquier look de los próximos meses. Si no sabes cómo combinar este tipo de zapatillas, te presentamos cinco looks con alpargatas de lo más originales con los que triunfarás seguro.



Con vestidos mini

Al hablar de combinar alpargatas es imposible no mencionar los vestidos. Está claro que en la época en la que el calor aprieta, ambas prendas son la mejor opción para el día a día ya que este tipo de calzado te dará ese punto semi formal y chic.

Sincerelyjules | Blogdajulianaparisi | Rouje

Con rayas marineras

Aquí se juntan dos de las tendencias estrella de esta primavera-verano de 2017: las zapatillas de esparto y el estampado a rayas. Ya sea combinando camisetas o demás prendas de rayas con alpargatas lisas o viceversa.

Sincerelyjules | Pinterest | Adenorah

El estilo boho

Las prendas vaporosas, el encaje o los flecos son algunos de los protagonistas de este estilo que nunca pasa de moda. Ahora, a ellos se suman las alpargatas para conseguir un look

Collagevintage | Madamederosa | Thriftsandthreads

Con faldas largas

Otro año más, las faldas maxi serán una de las tendencias que seguro no podrás quitarte de encima. Siguen estando a la orden el día por su comodidad y estilo relajado, y si las combinas con unas alpargatas el resultado será aún más vistoso.

Sincerelyjules | Ohhcouture | Collagevintage

Combínalas con shorts

Las zapatillas de esparto y los shorts combinan a la perfección. Ese looks es uno de los más fáciles y cómodos, perfecto para el día a día. Además, aquí puedes jugar con los estampados, las telas o los brillos para conseguir un estilo más veraniego o uno más formal.