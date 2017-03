"De Tenerife para el mundo"

Desde ayer y durante todo el fin de semana tendrá lugar la Feria Internacional de la Moda de Tenerife en el Recinto Ferial de Santa Cruz. El evento reunirá a más de un centenar de empresas del sector de toda Canarias y a diseñadores, visitantes y medios de toda el territorio nacional y la esfera mundial.



En la celebración destaca la final del IX Concurso de Jóvenes Diseñadores que se celebró en la noche de ayer y contó con participantes de Barcelona, Valencia, Almería y Tenerife.



Se dispondrá de dos pasarelas -la Caja Negra y una pasarela central- en las que desfilarán casi un centenar de modelos entre mujeres, hombres y niños.



La cita dispondrá de unos 9.000 metros cuadrados de exposición y otros 3.000 reservados para la pasarela y contará con la presencia de representantes de países como Senegal, Colombia o Portugal, que le otorgarán una dimensión internacional y mayor atractivo de cara a a la promoción y comercialización de la moda de Tenerife.



Los visitantes podrán disfrutar de varias zonas de especial interés, actividades y desfiles comerciales de moda durante todos los días del fin de semana en las diferentes pasarelas. Estos espacios están bien definidos y separados entre sí por la denominada Kissing Room by Heineken, una parcela distinguida en la que se sitúan tres puestos de food trucks: Mah, Amordidas Heineken y Le Monde Creperie que se convertirán en un punto de encuentro.



En el espacio Prontomoda se podrán adquirir de manera directa prendas de temporada de firmas canarias, nacionales e internacionales. De hecho y como novedad, muchas de las marcas comercializarán lo que se esté exhibiendo en las pasarelas en ese mismo momento. Durante el acto de apertura, el consejero insular de Empleo, Comercio, Industria y Desarrollo Socioeconómico del Cabildo de Tenerife, Efraín Medina, remarcó la ilusión con del trabajo realizado para poder ofrecer lo mejor del sector y que la Feria "sea una referencia regional y alcance el ámbito internacional". "Cuando lo público, lo privado y lo institucional se unen se consiguen logros absolutamente sorprendentes", aseguró el nacionalista. "De Tenerife, de Canarias, para el mundo", manifestó.



Mientras, el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, quiso poner el foco en la riqueza que generan el evento y el sector en Tenerife. "Cuando hablamos de la moda en Tenerife no solo hablamos de glamour, sino también de la contribución a la economía de la Isla en el empleo que se genera. La facturación supera los 12 millones de euros al año y se exportan prendas a casi 30 países", explicó Alonso.



El alcalde del municipio santacrucero, José Manuel Bermúdez, hizo hincapié en la apretada agenda ociosa de su localidad y en el valor que supone disfrutar de una celebración de tal magnitud. "Llevamos una semanas plagadas de actividades, esta feria, Gastrocanarias, el Startup Weekend, Tecnológica Santa Cruz... Vamos a poder ver lo mejor que tenemos y lo vamos a poder ver en Santa Cruz. Hace unos años se soñaba con tener una feria como esta", aseguró.



Por su parte, el cónsul general de Colombia en Canarias, Pierangelo Gambini, utilizó su turno de palabra para alabar al evento y poner en valor la imagen de su país. "Todos los días descubro algo y hoy tengo una grata sorpresa al descubrir una feria de moda de este nivel tan importante. Nos acompañan aquí además dos diseñadores naturales de Colombia: Natalia Otero y Juan Pablo Socarrás. Esperemos que, a través de su trabajo, puedan conocer a una nueva Colombia pujante", apuntó el cónsul.



A todas las escalas



El avance de esta edición con respecto a las anteriores del que los organizadores se han mostrado más orgullosos es su reforzada condición de internacional. Y es que el acontecimiento supondrá una buena oportunidad para agentes de todos los niveles.



Alejandro Sosa, por ejemplo, es, junto con un hermano, regente de la única tienda de Hutton en Canarias. El local ha abierto recientemente en la capital de Tenerife la feria les ha dado el soporte necesario para darse a conocer. Es su primera vez en el acontecimiento y aunque reconoce que la intención inicial era cubrir costes, se muestra particularmente optimista de cara a los resultados.



Rama Diaw es una diseñadora senegalesa que ha aterrizado por segunda vez en Tenerife. La primera vez que lo hizo fue en noviembre del año pasado para acudir a la Feria Ticontinental. Desde el Cabildo se pusieron en contacto con ella y no se lo pensó dos veces. Reconoce que la experiencia fue "maravillosa" y ambas partes quedaron tan contentas que no han dudado en repetir. Según explica, no solo tiene la oportunidad de promocionarse sino también observa el trabajo de otros diseñadores, intercambiar ideas e incluso obtener inspiración.



Cambio de look



Otro de los espacios protagonistas será la denominada zona Cambio de Look, que será el punto de referencia para peluquerías, estilistas y profesionales de la fotografía. Está concebido como un lugar para enseñar pero también para observar y disfrutar dedicado tanto a profesionales como al público en general que contará con clases magistrales de nuevas tendencia en el sector. La idea, además, contribuye a visibilizar la labor del colectivo Tenerife Moda, apoyar al comercio y generar actividad económica.