Los trucos de moda de Olivia Palermo para triunfar siempre

La empresaria y modelo Olivia Palermo ha concedido una entrevista parar hablar de su día a día, su papel de 'it-girl' e 'influencer' y descubrir quiénes son las personas que le sirven de inspiración. Una entrevista que tuvo lugar cuando la modelo visitó nuestro país para recibir el premio 'Icono de Estilo' en Madrid.

La americana ha reconocido que está muy influenciada por su madre, que es "una decoradora que tiene un gusto exquisito para mezclar telas" y no solo en ella, ya que busca tendencias "entre las calles de Londres, París o Tokio", en las que encuentra "chicas realmente inspiradoras" y aconseja que "no hay que tener miedo a probar nuevos looks".

Palermo, que está felizmente casada con el modelo Johannes Huebl, ha dado la clave para triunfar a la hora de elegir estilismo: "Conocer bien tu cuerpo y tener siempre en cuenta tus proporciones y las de las prendas, de forma que te favorezcan" y ha recalcado que "sobre todo, tienes que sentirte cómoda con lo que llevas". La modelo ha reconocido que se entiende a la perfección con su marido tanto en lo personal como en lo profesional y que este le "hace sugerencias", pero al final "la que decide lo que se pone es ella".

El secreto, según la empresaria, para crear looks diferentes es "combinar texturas, estilos, colores, volúmenes..." y recomienda no fijarse en el precio de los productos y reconoce que para ella "cuando una prenda es estupenda, da igual lo que cueste". Como consejo, la modelo recomienda "hacer un esfuerzo por las mañanas y dedicar unos minutos a pensar en lo que va a ponerse para sentirse bien".

Respecto a los secretos de su maquillaje, Palermo utiliza "un maquillaje normal que consiste en una piel hidratada y luminosa, con una base ligera, las cejas bien perfiladas, los ojos ahumados y tono de labios nude".