¿Le ha 'robado' Balenciaga el logo a Bernie Sanders?

Hace unos meses que Estados Unidos tiene nuevo presidente electo, pero la política sigue trayendo cola hasta en el mundo de la moda y ni Balenciaga, que presentó su colección masculina para el próximo otoño invierno en Milán, escapa a ello. Bernie Sanders, precandidato del Partido Demócrata para las elecciones presidenciales de 2016 , estuvo presente en el desfile de la firma de origen español.



Demna Gvasalia, el director creativo de la firma, creó unos logotipos que eran muy similares a los que el político usó en su campaña, con la única diferencia de que en las creaciones de Balenciaga se puede leer 'Balenciaga 2017' en lugar de 'Bernie 2016' que tomaron las bufandas, cazadoras e incluso la manicura de los modelos.



Pero no solo de logos vive Balenciaga. Sobre la pasarela han desfilado modelos con camisas de cuadros, como también vimos en Dsquared2, sudaderas bicolor en negro y naranja para romper con la predominación del azul, sudaderas en clave oversize... 'Looks sport' con un toque sofisticado, aunque lo más elegante de todas las novedades son sus trajes.



El hombre de negocios de Balenciaga viste con abrigos XXL de hombros caídos, en colores oscuros, pantalones que rozan en suelo. El toque rebelde lo pone con el calzado: ni mocasines ni Oxford, él prefiere unas zapatillas con las que recorrer la ciudad al salir de la oficina.





Balenciaga get's political by combining the Bernie Sanders logo in their FW17 Collection. - I pic.twitter.com/6km9waitG7