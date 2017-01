La gorra que nos cansaremos de ver este 2017

Con la llegada del nuevo año, llegan las ganas incontrolables de cambiar de look como nos lo ha demostrado hace unos días Kylie Jenner con su nuevo bob, y también de incorporar nuevas prendas a nuestro armario. El 2017 lo hemos arrancado con rebajas y también con nuevas tendencias que también se adueñan de los complementos.



De hecho, desde hace unas semanas, hay un accesorio que se ha convertido en las estrella de los looks de las tres it girls del momento: Kendall Jenner, Bella y Gigi Hadid no dejan de usar la gorra de marinero que desde hace un par de temporadas también es un básico en el armario de Paula Echevarría, la it girl patria.





Gigi Hadid también se suma a la moda de la gorra.

?? @chromeheartsxbella ?? ch x bella patent hat white red black Una foto publicada por Bella Hadid (@bellahadid) el 27 de Dic de 2016 a la(s) 6:44 PST

Una foto publicada por Bella Hadid (@bellahadid) el 27 de Dic de 2016 a la(s) 10:11 PST

Parecida a las que llevaban los vendedores de periódicos hace un buen puñado de años, esta gorra tieneKendall la ha llevado en sus streets style y Gigi fue portada de la edición británica de Vogue de 2016, mientras que Bella ha diseñado las suyas ella misma.La hermana pequeña de Gigi Hadid ha creado su propia firma y desde hace unas semanas ha compartido en las redes sociales sus gorras de Chromeheartsxbella, en blanco con detalle joya y oscura para los looks más sobrios. Bella la ha combinado con looks en bloque mientras que Kendall la ha lucido con camiseta y falda.