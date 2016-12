El terciopelo, el tejido de moda

Si esta temporada aún has conseguido no resistirte al terciopelo, eres de otro planeta como quien afirma que no ha escuchado nunca La bicicleta de Shakira y Carlos Vives. El terciopelo está por todas partes, de las tiendas low cost a las grandes firmas de moda, que han caído rendidos a los encantos de este tejido que hace un par de años nos hubiera parecido demodé.

Pero la moda es cíclica y todo vuelve. Aquello que te horrorizaba, con el paso de los años, se acabará convirtiendo en tu prenda fetiche y cuando te quieras dar cuenta desearás con las mismas ganas que hace 10 años atrás llevar unos pantalones que te encantaron y que tiraste a la basura.

Nunca un tejido ha sido capaz de despertar tanto amor como odio como el terciopelo. Tiene un porte regio que recuerda a los tapizados de las sillas, pero si se sabe combinar es muy cool. ¡Y las celebrities nos enseñan a llevarlo!

A Cate Blanchett le hemos visto lucirlo en un conjunto de chaqueta y pantalón mientras rodaba Oceans Eight, a Kate Moss sobre la alfombra roja de los British Fashion Awards con un vestido con ligera cola y estola de piel sintética a juego, a Rihanna con un look en negro y de lo más deportivo con falda y sudadera en los Footwear News Awards o a Gwyneth Paltrow en los Premios Elle en nuestro país con un impresionante vestido de Gucci.