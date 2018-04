Tenerife enamora a Jorge Javier Vázquez

El conocido presentador de Telecinco, Jorge Javier Vázquez, ha compartido su amor por Canarias en un post en Instragram y en su artículo semanal en la revista Lecturas, que ha acompañado de una imagen suya en las Islas. "Ha sido llegar a Tenerife y darme cuenta de que el sol sigue existiendo", asegura el comunicador que admite que el sol de la Isla le "pone de buen humor", tanto que no duda en afirmar que si el tiempo de su apretada agenda laboral se lo permitiera "pasaría meses y meses en Canarias".

No es la primera vez que Jorge Javier Vázquez, uno de los rostros más conocidos de la televisión, recala en el Archipiélago. Él mismo cuenta en su artículo que de su primer viaje a las Islas hace 30 años, un traslado a Tenerife que además coincidió con la primera vez que subía a un avión. Recuerda Vázquez que también tuvo un novio en Lanzarote, una relación que le llevó a empadronarse en el Archipiélago: "Incluso me hice residente para que me salieran los billetes más baratos".

"Hoy no lo haría" asegura el presentador, que tenía entonces 27 años, según su propio relato, y argumenta que en aquel momento la idea de ahorrarse dinero en sus viajes le pareció una excelente idea "y era tan feliz que quería vivir en Lanzarote".

"Llevaba una existencia idílica en la isla. Tenía muchos amigos, estaba muy integrado y me atrapaba la paz que desprende la isla", insiste el presentador antes deshacerse en más halagos al Archipiélago: "Unas islas a las que adoro; disfruto con la gente, tan cariñosa, con su manera de hablar, con su dulzura. Y me lo paso tan bien que, cada vez que vengo, rejuvenezco veinte años".