Miguel Ángel Silvestre: "Mi vida es solitaria y aburrida"

Asentado en Los Ángeles desde que entró a formar parte de la serie 'Sense8', Miguel Ángel Silvestre está haciendo realidad sus sueños al otro lado del charco. El actor, que coquetea también con la moda, se dejó ver en Madrid presentando la nueva campaña de Springfield que protagoniza junto a Andrea Molina.



Ha aprovechado esta vuelta a España para visitar a la familia en Castellón, lo único que echa en falta en Los Ángeles, donde ha vuelto a encontrar el amor junto a la también actriz Albania Segarra y a donde regresa de nuevo tras poner fin a sus vacaciones.



Hacia mucho que no te veíamos por España, ¿estás viviendo en Estados Unidos?

Sí, bueno he estado mucho lo que pasa es que no estaba en Madrid estaba en Castellón con mis padres, con mis sobrinos y con mi hermana. He estado un mes y medio, hacía mucho que no pasaba tanto tiempo y he estado allí. Que suerte tenemos de tener este país tan bonito que tenemos como es España y la tradición... la de paellas que me he tomado con mi madre, las torraetas de anchoas que hacen en el desierto de Las palmas de Castellón. Lo he disfrutado mucho en este mes y medio pero ahora me toca trabajar y no mirar atrás, es tan bueno estar de vacaciones.



Presentas este corto que se llama 'A common life' pero me da a mí que la vida de Miguel Ángel no tiene que ser ni común, ni corriente ni sencilla ¿no?

Bueno es bastante más sencilla que en el video, mi vida es mucho más solitaria y aburrida, lo que pasa es que ¿sabes una cosa que me gusta que refleja el anuncio?. Hoy en día con las redes sociales ha despertado como un lado artístico en todas las personas incluso en la gente que no se dedica al arte pero todo el mundo sabe un poquito del luz, todo el mundo sabe un poquito de cómo hacer una panorámica, de cómo vas al súper y hacer un video chulo comprando... De cosas muy sencillas la gente hoy en día en Instagram o en otras redes sociales están haciendo como pequeñas piezas artísticas y yo creo que el video define muy bien eso que la vida es sencilla, es común. Hay que estar cómodo y a partir de ahí a volar y a ser un creativo.



Has encontrado a la modelo perfecta para dar rienda suelta a tus pasiones artísticas porque menudas fotos que le haces a Albania, ella las cuelga en su Instagram.

Me gusta mucho hacer fotos a la gente la verdad, mucho. Además fíjate hay una cosa muy distinta al trabajo del actor, el trabajo del actor es la introspección, es el observar a la gente pero también es como eso te inspira y cómo tú por dentro trabajas, buscas tus buenos momentos o no tan buenos para intentar que salgan de dentro a fuera pero al final es un trabajo de un exceso de introspección y de autobservación. Cuando te colocas al otro lado es diferente, es por eso que disfruto tanto. La fotografía es fijarte las gotitas en el suéter que se vea un poco mojado, es el ojo, tiene una nostalgia que me gusta, esa es una de las cosas que más me gusta de la fotografía y también siento que me hace mucho bien ponerle energía a eso.





Monkeying around ?? Una publicación compartida de Albania Sagarra (@albaniasofia) el 4 de May de 2017 a la(s) 10:01 PDT

?? #Sense8 lunch time. Una publicación compartida de Miguel Angel Silvestre (@miguelangelsilvestre) el 15 de Oct de 2017 a la(s) 5:38 PDT

