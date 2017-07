Monica Bellucci: "El amor y la sexualidad no dependen de la edad"

Monica Bellucci ha visitado Madrid esta mañana para presentar su última película 'En la vía Láctea'. A sus 52 años, la escultural italiana sigue levantando pasiones allí donde va. Madre de dos hijos, Deva y Léonie, fruto de su matrimonio con el actor francés Vincent Cassel, del que se divorcio hace ahora cuatro años, la actriz ha recibido con orgullo la invitación que ha recibido de la Academia de cine de Hollywood que este año ha decidido ampliar sus miembros para luchar contra la discriminación entre sus filas.

Pregunta: Kusturika dice que el cine es empezar siempre de cero, ¿Comparte esa idea?

Monica Belluci: Sí, cada película es una experiencia diferente, en ese sentido el cine es como la vida misma. Esta película es de esas que se viven una sola vez, estuvimos cuatro años rodando, un periodo muy largo y exhaustivo. Nunca dejamos de aprender, siempre que se empieza es con algo distinto y en este caso ha sido particularmente nuevo para mí, en cuatro años he cambiado mucho y rodar con un director tan especial y de tanto talento ha sido fantástico, trabajar con él es un reto muy enriquecedor.

P: ¿Qué le atrajo del personaje?

M.B: Es un personaje de mujer tan diferente, con tantas facetas tan extraordinarias, maternal, de sacrificio, frágil como una niña pero que a la vez puede matar. ¡Kusturika conoce tan bien el mundo femenino! Puede parecer secreto o tímido pero ha escrito un guión maravilloso y poético, me rendí ante el reto en cuanto lo vi.

P: ¿Qué criterio sigue a la hora de elegir sus personajes?

M.B: Sigo un criterio muy sencillo, sigo el cine y cuando me llega un guión interesante me involucro con él a fondo. He trabajado con directores muy distintos de culturas muy distintas y contextos muy diferentes, eso me resulta un privilegio. Me lo planteo desde un punto de vista artístico. Las películas italianas no viajan tanto y tener la oportunidad de viajar y rodar en sitios tan distintos del mundo me parece un privilegio.

P: ¿Qué destacarías de la historia de amor de este filme?

M.B: Son dos personajes tan profundamente interesantes que cuando se conocen y se funden son como almas gemelas. Algo mágico surge y se produce al conocerse. Después de él, no puede haber nadie más para ella, pues tras conocerlo no le queda en la vida nada que perder. Y lo que me gusta de esta historia de amor es que los protagonistas no son jóvenes, lo cual demuestra, y me parece bonito verlo así, que el amor, la sensualidad y la sexualidad dependen de la energía, no de la edad.

P: Además de una gran actriz, es una de las mujeres más deseadas del mundo, ¿cuál es el secreto para conquistarla?

M.B: Es esencial la sorpresa. Me gusta que me sorprendan. Si ya sabes lo que va a venir, todo es aburrido. Las cosas deben ser imprevisibles, supongo que por eso me gusta mi trabajo porque nunca sé lo que va a pasar.

P: ¿Qué otros proyectos tiene?

M.B: Estoy produciendo una serie de televisión. Es un nuevo proyecto internacional en el que tendré un papel, pero no puedo dar muchos detalles más.

P: ¿Qué le ha parecido la invitación de la Academia de Hollywood para votar en la próxima edición?

M.B: Estoy muy honrada, sobre todo porque yo nunca he formado parte de Hollywood ni he vivido en América. Los proyectos americanos en los que he participado se han hecho en Europa, así que estoy agradablemente sorprendida. Es conmovedor porque me hace notar el respeto y afecto, y todo gracias a mi trabajo, que es mi pasión, el motivo de alegría de mi vida.

P: ¿Te atreverías a dirigir?

M.B: No, nunca seré directora, seguro. Me inspira mucho respeto. Además, lo bueno de mi trabajo es que me deja tiempo para mis hijos. Producir sí para poder involucrarme en todas las distintas facetas del proyecto, eso sí me atrae.

P: ¿Siente que la mujer madura está viviendo una época dorada en el cine?

M.B: Cuando tenía veinte pensaba que a los cincuenta igual estaría muerte, ahora con cincuenta estoy descubriendo que vivo y soy actriz. Antes era difícil seguir trabajando como actriz a esta edad pero hoy en día todo está cambiando. Lo viví en propias carnes cuando hice 'Spectre' y se vio a una mujer mayor en brazos de James Bond. Los papeles son cada vez más interesantes, hay nuevas maneras de ver y plantear el envejecimiento de las mujeres y eso demuestra que algo está cambiando en la sociedad, es algo muy interesante, muy bonito y muy positivo.

P: ¿A qué cree que se debe ese cambio?

M.B: Las mujeres nos miramos de manera distinta, como nos miramos de manera distinta se nos mira de manera distinta. Hay una mirada más amplia y de mayor respeto pero yo no apuesto por la lucha ni la pelea, creo en la comunicación. Las mujeres necesitan a los hombres y los hombres a las mujeres.