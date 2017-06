James Blunt: "La lucha por la igualdad es innegociable"

Cuatro años después del aterrizaje lunar que supuso su cuarto disco, el músico y cantante británico regresa con 'The Afterlove', que aborda "lo que define al amor y lo que supone perderlo" y en cuya composición han colaborado Ed Sheeran y Ryan Tedder (OneRepublic). Junto a este último escribió en la habitación de un hotel 'Love Me Better', canción con "ironía y humor que versa sobre los frecuentes actos de abuso verbal de los que son víctima los músicos. Esto ya no me afecta, pues ahora hay alguien en casa que se preocupa por mí". Ese "alguien" es su esposa, Sofia Wellesley, nieta del duque de Wellington y con la que tuvo un hijo el pasado año. Para Blunt, de 34 años, atrás quedan aquellos días sin gira en los que encadenaba resacas con amigos. "Ahora, para mí es importante estar con alguien con quien comparto intereses similares, el mismo viaje vital". No obstante, reconoce que, en general, a los hombres les cuesta comprometerse. "Supongo que por el miedo a los cambios. Pero basta sumergirse en ellos para comprobar que la vida puede ser fantástica desde el otro lado", afirma.

Aunque se le ha etiquetado de cantautor romántico, rechaza tajantemente esta definición que, a su juicio, se debe a canciones como 'You´re Beautiful'. Blunt, que sirvió seis años en el ejército británico y colabora con Médicos Sin Fronteras, sigue sin explicarse el porqué de la violencia machista y la discriminación laboral. "Todo nace de la falta de respeto. En mi caso, comparto la vida con la que es mi mejor amiga, y eso no tiene nada que ver con el género. Es alguien con quien me gustaría estar todo el día y que se merece todo mi respeto. Y debería cobrar lo mismo que un hombre. Jamás le pondría la mano encima porque la respeto y cuido de ella. La lucha por la igualdad es innegociable". Según este músico "obsesivamente puntual" y capaz de reírse de sí mismo, "hay diferencias entre hombres y mujeres, pero el cerebro es el mismo. Hemos evolucionado hasta el punto de darnos cuenta de que más allá de nuestros cuerpos está el cerebro y que es lo esencial. Y nos enamoramos perdidamente del cerebro de otra persona y la respetamos por su mente. Es cierto que, aun teniendo la misma edad, las emociones y la sexualidad se pueden vivir de maneras distintas. Es una de las diferencias entre hombres y mujeres y entre heterosexuales y homosexuales". El amor, resume, "es lo que nos une y por lo que nos regimos los humanos. Es el propósito de la vida. Por eso escribo canciones de amor".