Dafne Fernández: "Queremos ser padres pronto"

Pendiente del estreno de la próxima película de Álex de la Iglesia 'Perfectos desconocidos', Dafne Fernández ha desfilado en Madrid vestida de blanco para presentar la nueva gama de lacas de uñas 'essie' para este verano.

La actriz vive un dulce momento personal. Inmersa en los preparativos de su boda con el fotógrafo Mario Chavarría, la actriz ya tiene todo listo para pasar por el altar el próximo mes de septiembre. Tras la original petición de mano que hizo el novio, por sorpresa y delante de la tumba de Elvis, la pareja ha fijado la fecha de su boda para finales de este año.

La actriz y el fotógrafo se conocieron hace ya mucho tiempo, tuvieron un romance que no llegó a buen puerto pero el destino quiso que cinco años después se volvieran a reencontrar y ahora, tras dos de relación, han decidido dar el paso de formalizar su relación.

Pregunta: Hoy toca hablar de nuevos colores de lacas de uñas para este verano,¿Cuál es el que más te favorece de cara al verano?

Dafne Fernández: De cara al verano a mí me gustan los colores fuertes para resaltar el moreno. Con este esmalte de Essie consigues que te aguanten pero es difícil. Las mujeres ahora hacemos muchas cosas, no somos princesas.

P: ¿Eres una mujer pasional?

D.F: Solía serlo más pero bueno sí, soy muy pasional con todo pero es verdad que ahora lo hago con mas cabeza, antes era sin cabeza.

P: ¿Cuándo se produjo ese cambio?

D.F: La madurez,supongo. Llega un punto en el que no te apetece ser una cabeza loca.

P: Ahora estás pensando en boda y niños ya...

D.F: Sí, lo tenemos claro, nosotros ya queremos ser padres.

P: ¿Cómo marchan los preparativos?

D.F:Muy bien, me he empezado a agobiar un poco, porque bueno, hay cosas que no estan cerradas del todo, pero la semana pasada cerré lo más importante, ahora quedan los detallitos.

P: ¿Mario está involucrado en la boda?

D.F: Sí, es una cosa de los dos, quizá yo hago más porque me gusta más tener el control, pero además él tiene muchísimo gusto y está organizando todo también.

P: ¿El vestido ya lo tienes?

D.F: Sí, es de Navascués, y es un diseño que no se parece a nada de lo que se está llevando ahora, por esa parte, si que va a sorprender. Está todo, lo que queda es probármelo con los zapatos, el bajo, el cuello y eso.

P: ¿Te ha costado mucho elegirlo, eres la típica novia que se lleva a todas a las pruebas o lo has hecho sola?

D.F: Sí, soy esa tipica novia... yo me he llevado a toda la panda, porque me gusta que me aconsejen, pero lo tenia muy claro.

P: ¿Qué planes tienes este verano?

D.F: Bueno, pues la semana que viene nos vamos a la playa, tenemos muchas ganas y luego ya en la casa de campo que tenemos, y ya cerrando todos los preparativos allí. Es el primer verano que quiero que pase ya y llegue septiembre.

P: ¿Quién está más nervioso de los dos?

D.F: Todavía no hay nervios. La semana pasada me entraron un poco de nervios, pero no porque llegue el día, si no porque esté todo bien.

P: ¿Hay muchos invitados?

D.F: Como ciento sesenta o por ahí, es una boda mediana. Va haber sorpresas para todos.

P: ¿Algún compromiso profesional que te vaya a impedir centrarte en la boda?

D.F: Tengo una cosita en septiembre, pero vamos a coordinarlo para que no caiga justo, y en verano puede ser, pero como está todo cerrado, no me preocupa.