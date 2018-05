Sara Carbonero e Iker Casillas celebran el título de Liga del Oporto

Sara Carbonero e Iker Casillas están de enhorabuena. Tras tres temporadas en el Oporto, el ex guardameta del Real Madrid ha celebrado con su club el título de liga que tanto tiempo llevaban esperando.



De lo más emocionada y con doble celebración por el Día de la Madre, Sara Carbonero vivió como una aficionada más el título conseguido por el equipo de su marido, y como no podía ser de otra forma, los pequeños Lucas y Martín también formaron parte del triunfo de su padre enfundados en la equipación azul del club portugués.



Sara Carbonero ha demostrado su gran pasión por el fútbol y nos ha enseñando su lado más forofo en Instagram donde no ha dudado en expresar lo orgullosa que está, tanto ella como sus hijos, de Iker Casillas. Además, ha asegurado que este momento va a ser un recuerdo de por vida.





Hasta ahora no se sabe que será del futuro de la familia Casillas Carbonero la próxima temporada. Muchos son los que dicen que Iker jugará en Nueva York el año que viene, pero fue la propia Sara la que hace tan solo unos días aseguraba que por el momento no hay nada decidido y que están muy a gusto en Oporto:Lo que está claro es que la periodista, el futbolista y sus hijos están viviendo una etapa muy feliz en la ciudad portuguesa y es que no han tardado en encontrar buenos amigos ni en aprender el idioma.