Lluvia de críticas a Alejandro Sanz tras pedir perdón a su hijo Alexander

Alejandro Sanz escribía en su Instagram un mensaje de perdón a su hijo Alexander por olvidarse de asistir a un concierto de jazz del pequeño. No se sabe si su hijo lo habrá perdonado pero desde luego, los fans y seguidores del cantante lo han juzgado muy duramente, aunque también es cierto que muchos lo defendieron y aplaudieron su gesto de pedir perdón públicamente.



El artista ha tenido que leer comentarios en la foto de su hijo como este: "Juzgo duro porque así fui juzgado y a veces hay que aprender a la mala, la vida es dura...la paternidad no es un juego no es de probemos a ver si sale bien, me encanta la música de Sanz pero hay cosas que se quedan en lo más profundo de nuestros niños, yo pagué mis errores muy caro y soy menos que perfecto pero hay mucho padre inmaduro por ahí, famosos o no... Esas cosas no se ventilan se asumen... mira que andar disculpándose en una red social, a los hijos se les pide perdón viéndoles de frente, se les predica con el ejemplo, la responsabilidad, los valores, etc. Yo no dije que fuera fácil pero si soy tan hombre para engendrarlo debo ser igual para criarlo. Hombres!... prediquemos con el ejemplo que ya ellas hacen demasiado y nos han regalado lo mas hermoso de su ser: nuestros hijos".



Aunque también ha habido comentarios sobre la calidad de la foto, "A ver, ¿no tenías una foto mejor de tu hijo y, sobre todo, que no esté pixelada?", y también algunos seguidores le exigían que no volviera a pasar, mientras otros aprovechaban la imagen y el mensaje para comentar su experiencia personal como padres o como hijos...



Alejandro Sanz se ha quedado tranquilo pidiendo perdón a su hijo y eso es lo importante para él, seguro que Alexander ha sabido valorar el gesto de su padre y no le ha dado importancia al descuido.