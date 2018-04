Miguel Ángel Muñoz evita hablar de su nueva novia

Miguel Ángel Muñoz no quiso perderse la inauguración del Festival de Málaga. El actor llegó al Teatro Cervantes de la ciudad para presentar el 'Proyecto Tiempo' en el que comparte escena con Carmen Machi, Lluis Homar, Patry Jordan, Ana Fernández y Charlotte Vega.



Muy emocionado con todos los éxitos profesionales que está teniendo, el actor evitó hablar de su relación con la diseñadora Paula Chacártegui, una joven de 22 años con la que se le descubrió en un romántico paseo por las calles de Mallorca compartiendo besos y abrazos.





"Son muchos años los que llevo viniendo y poder venir al Festival a presentar una película como la que hemos presentado esta mañana,, es un. Hemos venido un montón de compañeros del elenco, que algunos habíamos trabajado entre nosotros, como es el caso de, que compartimos la historia juntos, pero han venido otros compañeros y hemos disfrutado todo el día atendiendo a la prensa", explica el actor para añadir: "Es unmuy, muy, muy grande sobretodo con ésta película y en lo personal muy ocupado, con muchos proyectos, vengo de rodary ahora me voy otro mes a Bilbao a terminar la serie y esto me hace estar muy contento".Un ir y venir de trabajo que no le habría impedido. Aún así, Miguel Ángel no quiso respondernos a si todos estos proyectos le dejaban tiempo para el amor: "(Risas)".