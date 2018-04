Aurah: "Jesé ha venido al hospital con un matón contratado"

Jesé Rodríguez ha visitado a su hijo Nyan y una publicación en sus redes sociales, denunciando que solo le han dejado estar con él cinco minutos.





"Hoy 06 de abril de 2018 he acudido a visitar a mi hijo y a hablar personalmente con su cirujano, (cada día lo hago por teléfono) de su evolución. Y solo me han permitido que pueda estar con él 5 minutos. Impidiéndome estar más tiempo con él. No es que Yo no quiera estar con mi hijo, es que me ponen mil impedimentos para ello"., expuso el jugador del Stoke City y ex de laEsta publicación ha hecho que Aurah Ruiz , su expareja, estallara con el delantero. La extronista de MYH ha cargado contra Jesé y ha afirmado que ha tenido que llamar a seguridad para que los amigos del futbolista abandonaran la habitación de su hijo.Ha publicado varios Instagram Stories con los siguientes mensajes:"Los vídeos que voy a grabar ahora mismo son por la publicación de Jesé. Ha aparecido con un amigo y un matón, éste contratado. En ese momento, mi hijo tenía una hipoglucemia y acababa de vomitar. Mi padre terminaba de llegar junto a su pareja y estábamos atendiendo a mi hijo junto a la enfermera""Jesé quería que saliéramos de la habitación para entrar él con esas personas a las que no conozco de nada y que no tienen por qué entrar en esa habitación. Salen de la habitación y voy yo a hablar con Jesé y le digo que puede entrar él, pero estas personas que no conozco, no""Me responde que esas personas que no conozco van a entrar porque le da la gana a él, sabiendo que mi hijo tiene aislamiento de contacto. Acto seguido le digo que puede venir a ver a su hijo cuando quiera, y que podemos hacer turnos, y me dice que va a entrar con esas dos personas y que va a entrar sí o sí. Le digo que él puede entrar y que se puede quedar por la noche si quiere con el niño".