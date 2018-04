Isabel Pantoja y Alejandro Albalá, de viaje juntos, tras firmar el divorcio

Este 3 de abril Isa Pantoja y Alejandro Albalá se han reencontrado en el juzgado de Sanlúcar La Mayor para firmar su divorcio después de casi dos años de matrimonio y polémicas, sin embargo ya estaría desvinculados por lo menos a lo que afectos legales se refiere y es que a menos de 24 horas de firmar viajarán juntos hasta Honduras.



A las 11:30 de la mañana Isa Pantoja llegaba acompañada de su representante y abogada Cyntia Ruiz, mientras Alejandro lo hacia acompañado de su letrado. Ambos tranquilos y sin querer hacer declaraciones al respecto, asegurando que están bien.



Sin embargo, a su salida Alejandro ha salido pletórico y aplaudiendo confesando que estaba: "feliz y contento por la mochila que me he quitado de encima, tenía muchas ganas" y asegura que llegaba con "todas las ganas del mundo a divorciarme", aunque parece que según su versión no habría quedado todo resuelto. Y es que el abogado de Alejandro registró hace pocas semanas el matrimonio para así agarrarse al régimen de bienes gananciales, sobre lo que Alejandro ha explicado: "eso es otro procedimiento, aquí no se ha disuelto nada de esto".



Isa como acostumbra fuera de los platós se ha mantenido en silencio, aunque no ha conseguido ocultar su alegría.



Cyntia Ruiz se ha pronunciado al respecto explicando: "Se ha acreditado que ya hay separación de bienes, hay liquidación de gananciales y aparte del divorcio no hay nada más que resolver", desmintiendo así la versión de Alejandro, al que responde: "se ha quedado todo resuelto".



Mientras la repartición de gananciales no queda clara, Isa Pantoja y Alejandro vuelven a juntarse esta vez para poner rumbo a Honduras y sorprender así a sus respectivas parejas en 'Supervivientes', aunque lo de Isa apunta a un momento dulce con Alberto Isla, lo de Alejandro todo lo contrario después de dejar desde el plató a Sofía Suescún.