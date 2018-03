Jesé responde a las acusaciones de Aurah Ruiz

La mala relación existente entre Jesé Rodríguez y su expareja Aurah Ruiz, ha vuelto a hacerse más que evidente tras la ruptura de ambos. Recientemente, la extronista y madre del hijo que tienen en común y llegó a publicar hasta 15 'stories' en Instagram en los que denunciaba la falta de atención del futbolista a su hijo, ingresado en un hospital desde su nacimiento.





Aurah Ruiz responde

El jugador, ex de lay que actualmente milita en elinglés, ha subido este miércoles una foto en la que se le puede ver oliendo una manta de su hijo durante una de sus operaciones, y un texto en el que dice lo siguiente, literalmente:"Oliéndote, pensándote y esperándote en una de las operaciones que te has tenido que someter, mi bebé Nyan, no solté esa manta...la que te puse esa noche antes de dormir, y no la solté hasta que te vi después.Ojalá pudiera estar todo lo que me gustaría estar contigo, no hay ni un segundo, ni un minuto, ni horas ni días en que no te piense y te eche tanto de menos.Todo va a salir bien, y cuando esto acabe y crezcas, comprenderás muchas cosas que ahora no comprendes y conocerás poco a poco quienes son tus padres cuando tengas uso de razón.La conexión que tenemos tú y yo jamas NADIE la romperá TE AMO MUCHÍSIMO bebe NYAN. #Miguerrero".Poco después de la publicación, la madre del niño, Aurah Ruiz, ha respondido a la misma a través de Instagram Stories, con una serie de cuatro imágenes en las que vuelve a criticar al jugador.