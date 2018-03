El hijo de Jesé y Aurah Ruiz, operado de nuevo

Nyan, el hijo de Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez ha sido operado de nuevo en una clínica de Madrid. Es la segunda intervención a la que se somete el pequeño de ocho meses, que nació de forma prematura y que, desde entonces lleva luchando por recuperarse al padecer una enfermedad y estar hospitalizado desde que nació El bebé ha pasado la mayoría de su vida en un hospital, primero en Gran Canaria y después en el Hospital de La Paz de Madrid, según ha informado el medio Bekia.



Su madre, Aurah Ruiz, la extronista de 'MHYV' ha anunciado en su perfil de Instagram que todo ha salido bien: "Horas después, mi corazón late de nuevo. Ha salido el sol para mi guerrero. Todo ha salido como se esperaba".





También el axamarilloha viajado a España para estar al lado de su hijo, tal como ha publicado en su cuenta de Twitter. El jugador ha colgado una foto, en la que aparece delante de la puerta de Unidad de Reanimación de Críticos Quirúrgicos, con un mensaje de fuerza dirigido al pequeño: "Hoy ha sido un día importante para nosotros. Una vez más has vuelto a ser mi super guerrero. Siempre velando por ti, me enseñas cada día a superar los obstáculos y a no rendirme nunca. Te amo bebe Nyan".Aurah está manteniendo a sus seguidores muy informados de cómo evoluciona su pequeño y también ha querido agradecerles todo el apoyo que está recibiendo con un mensaje que desborda optimismo de cara a su recuperación: "Gracias gracias gracias. Por el cariño, el apoyo, la atención. Sin palabras. Hoy hemos ganado una batalla más. Y vamos a ganar la guerra.".Desde que Jesé Rodríguez anunció el fin de su relación con Aurah Ruiz hace un mes, la canaria ha evidenciado que su ruptura no ha sido nada amistosa acusándole públicamente de despreocuparse de su hijo, asegurando que rompió con ella para volver con su ex (algo que ha negado la propia ex, Melody Santana , llegando a defenderle y a atacar a Aurah). Ambos han enterrado el hacha de guerra en esta segunda operación de Nyan y que por lo que parece, ahora mismo es lo único que les une.