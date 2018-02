Kiko Rivera presume de cuerpo en Instagram

Kiko Rivera está feliz con su nueva imagen tras pasar por quirófano para ponerse una banda gástrica y poner fin al sobrepeso. Tanto es así que el hijo de Isabel Pantoja no ha dudado en presumir de figura en las redes sociales.



'Paquirrín' ha colgado una foto en su Instagram en la que aparece con el torso al descubierto frente al espejo del baño luciendo figura y tatuajes para felicitar a sus seguidores por el día de Andalucía. "Cree en ti. No dejes que te digan que no puedes. Feliz día de Andalucía! #kikorivera #nofilter", escribía el pequeño de los Rivera junto a la fotografía.





Tan orgulloso está Kiko de esta fotografía que la ha compartido con sus seguidores, no una, sino tres veces seguidas. La primera en blanco y negro que no ha tardado en borrar para volver a subirla a todo color donde se aprecia con más detalle su cuerpo. Y por si no era suficiente, la ha publicado una vez más en su Instagram Stories bajo el lema "Está claro que este nuevo cuerpo le ha supuesto a, positividad y autoestima que le está llevando a vivir uno de las etapas más felices de su vida, no solo por su imagen sino también por el nacimiento de su nueva hija Carlota.