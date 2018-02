Paula Echevarría no aguanta más: "No hay vida que soporte esto"

Está cansada de la presión mediática de los últimos meses tras su separación de David Bustamante. Paula Echevarría se muestra superada ante las cámaras de Europa Press, ya que la intérprete no ha dejado de ser noticia por una cosa u otra.

Las últimas informaciones apuntan a su amistad con el futbolista Miguel Torres de que quien Paula tiene muy claro que no va a decir ninguna palabra.

"No hay vida que soporte esto, no hay persona que soporte esto. Por favor os lo pido", ha protestado Paula ante la presencia de los periodistas, demostrando que su paciencia empieza a agotarse y ya no puede más.

Y es que desde que se separase de David Bustamante, Paula está en el punto de mira de los medios, incluso las últimas informaciones apuntan que ya está manos a la obra en la búsqueda de su nuevo hogar. "No voy a decir ni media palabra", asegura al respecto de las polémicas.

A estas informaciones se suma que su relación con el cantante se encuentra en su peor momento. Tenemos en exclusiva las imágenes de este fin de semana en las que Bustamante llega al que era el domicilio conyugal para dejar de nuevo a Daniella con su madre pero sin entrar en casa como en otras ocasiones.

Y es que parece que la firma del divorcio cada vez está más cerca, sin embargo aún tendrían cuestiones que resolver en cuanto al régimen de la pequeña de nueve años.